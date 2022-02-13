Супербабушка 2 сезон - смотреть онлайн 5 выпуск от 07.02.2021
13 февраля 2022 10:45
Супербабушка 2 сезон - смотреть онлайн 5 выпуск от 07.02.2021
пресс-служба канала СТБ
7 февраля на СТБ вышел 5 выпуск проекта Супербабушка 2 сезон. 5 выпуск 2 сезона шоу Супербабушка смотрите онлайн на tv.ua
Супербабушка 2 сезон: в гости пригласит бабушка-домохозяйка Алла. Героиня воспитала дочь, а теперь – отдает свое внимание шестимесячному внуку. Алла убеждена, что воспитанием ребенка должна заниматься мама, а бабушка – это лишь поддержка. Кроме поддержания домашнего очага, участница проекта занимается созданием украшений, праздничного декора и съедобных букетов. Оценят ли все таланты Аллы ее соперницы?
5 выпуск 2 сезона шоу Супербабушка смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.