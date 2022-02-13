Супербабушка 2 сезон - смотреть онлайн 6 выпуск от 08.02.2021
13 февраля 2022 11:45
Супербабушка 2 сезон - смотреть онлайн 6 выпуск от 08.02.2021
пресс-служба канала СТБ
8 февраля на СТБ вышел 6 выпуск проекта Супербабушка 2 сезон. 6 выпуск 2 сезона шоу Супербабушка смотрите онлайн на tv.ua
Супербабушка 2 сезон: Героини реалити отправляются в гости к экстремальной бабушке Виктории. Участница проекта вырастила двух сыновей, а также воспитывает 8-летнюю внучку. Виктория обожает экстрим: прыжки с парашютом, мотоциклы и скорость! К таким увлечениям она старается привлечь и внучку Машеньку. Ее бабушка считает своей лучшей подругой. С ней Виктория может отправиться и на маникюр, и за покупками, и покрасить вместе волосы. Героиня позволяет девочке абсолютно все! Но не мешает ли это дисциплине в семье? Проверят соперницы Вики!
6 выпуск 2 сезона шоу Супербабушка смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.