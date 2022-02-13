Супербабушка 2 сезон - смотреть онлайн 7 выпуск от 09.02.2021
13 февраля 2022 12:45
Супербабушка 2 сезон - смотреть онлайн 7 выпуск от 09.02.2021
пресс-служба канала СТБ
9 февраля на СТБ вышел 5 выпуск проекта Супербабушка 2 сезон. 7 выпуск 2 сезона шоу Супербабушка смотрите онлайн на tv.ua
Супербабушка 2 сезон: В гости приглашает бабушка-тренер Оксана! Героиня – мастер спорта по конькобежному спорту, владеет собственным роллерным клубом, тренирует детей и взрослых. Самыми главными подопечными тренера являются ее внуки: 11-летний Миша, 6-летняя Миланка, 5-летний Святослав. Все детки катаются на роликах и уже достигли немалых успехов! Оксана – строгая мама и бабушка. Она убеждена, что дисциплина должна быть не только на тренировках, но и дома. Героиня считает, что отлично совмещает строгость и доброту. Но действительно ли это так?
7 выпуск 2 сезона шоу Супербабушка смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.