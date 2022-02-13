Супербабушка 2 сезон - смотреть онлайн 8 выпуск от 10.02.2021
13 февраля 2022 13:45
Супербабушка 2 сезон - смотреть онлайн 8 выпуск от 10.02.2021
пресс-служба канала СТБ
10 февраля на СТБ вышел 8 выпуск проекта Супербабушка 2 сезон. 8 выпуск 2 сезона шоу Супербабушка смотрите онлайн на tv.ua
Супербабушка 2 сезон: станет известно, кто получит звание «супербабушка», но прежде – героини реалити отправляются в гости к роскошной бабушке Вики. Героиня называет себя бизнес-вумен, много путешествует с супругом, ухаживает за своим лицом и телом, а также просто наслаждается жизнью! У Вики есть две дочери, а также двухлетняя внучка. Несмотря на то, что девочки живут в Варшаве, участница проекта часто общается с ними и постоянно видится. Как удается воспитывать детей на расстоянии? И удается ли это? Смотрите в выпуске!
8 выпуск 2 сезона шоу Супербабушка смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.