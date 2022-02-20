Супербабушка 2 сезон - смотреть онлайн 11 выпуск от 16.02.2022

20 февраля 2022 23:10 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Супербабушка 2 сезон - смотреть онлайн 11 выпуск от 16.02.2022
Супербабушка 2 сезон - смотреть онлайн 11 выпуск от 16.02.2022
пресс-служба канала СТБ

16 февраля на СТБ вышел 11 выпуск проекта Супербабушка 2 сезон. 11 выпуск 2 сезона шоу Супербабушка смотрите онлайн на tv.ua

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Смотрите в 11 выпуске шоу Супербабушка 2 сезон: В 11 выпуске Супербабушка 2022 Анеля познакомит соперниц со своей 3-летней внучкой Лизой и 18-летним внуком Марком. Героиня расскажет, что главный воспитательный принцип – дать детям интеллектуальное развитие, а все остальное они найдут сами. Бабушкам очень понравится знакомство с Марком, но они будут поражены, когда встретятся со взрослым сыном Анели. Какие шокирующие факты о своей жизни расскажет мужчина?

11 выпуск 2 сезона шоу Супербабушка смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

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