Другая жизнь-4: Манчестер - смотреть выпуск онлайн (эфир от 20.02.2022)
21 февраля 2022 03:02
Другая жизнь-4: Манчестер - смотреть выпуск онлайн (эфир от 20.02.2022)
пресс-служба канала Интер
20 февраля на телеканале Интер и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск программы Другая жизнь-4 с Жанной Бадоевой, посвященный Манчестеру.
Другая жизнь: В первой программе нового сезона Жанна Бадоева расскажет и покажет, как живут люди в английском городе Манчестер. Знаете ли вы, что любовь к футболу здесь родители прививают детям с младенчества и записывают их в фан-клуб любимой команды сразу после рождения? Почему об успеваемости учеников в школе в Манчестере известно только учителям – ни родителям, ни самим школьникам об этом не говорят? Правда ли, что студенты местных университетов обязаны ходить на экзамены в специальных галстуках и шляпах – без этого их не допускают к сдаче? И почему в Манчестере даже зимой в домах днем отключают отопление?
Новый выпуск программы Другая жизнь 4 сезон с Жанной Бадоевой смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.