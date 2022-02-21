Другая жизнь-4: Манчестер - смотреть выпуск онлайн (эфир от 20.02.2022)

21 февраля 2022 03:02 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Другая жизнь-4: Манчестер - смотреть выпуск онлайн (эфир от 20.02.2022)
Другая жизнь-4: Манчестер - смотреть выпуск онлайн (эфир от 20.02.2022)
пресс-служба канала Интер

20 февраля на телеканале Интер и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск программы Другая жизнь-4 с Жанной Бадоевой, посвященный Манчестеру.

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Смотрите в новом выпуске проекта Другая жизнь: В первой программе нового сезона Жанна Бадоева расскажет и покажет, как живут люди в английском городе Манчестер. Знаете ли вы, что любовь к футболу здесь родители прививают детям с младенчества и записывают их в фан-клуб любимой команды сразу после рождения? Почему об успеваемости учеников в школе в Манчестере известно только учителям – ни родителям, ни самим школьникам об этом не говорят? Правда ли, что студенты местных университетов обязаны ходить на экзамены в специальных галстуках и шляпах – без этого их не допускают к сдаче? И почему в Манчестере даже зимой в домах днем отключают отопление?

Новый выпуск программы Другая жизнь 4 сезон с Жанной Бадоевой смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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