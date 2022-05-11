Говорить Україна. Хроніки незламності: Розстріляна в Бучі (ефір від 27.04.2022)

11 мая 2022 21:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Говорить Україна. Хроніки незламності: Розстріляна в Бучі (ефір від 27.04.2022)
Говорить Україна. Хроніки незламності: Розстріляна в Бучі (ефір від 27.04.2022)
Пресслужба каналу Україна

27 квітня на каналі Україна і на нашому сайті TV.UA вийшов новий випуск ток-шоу Говорить Україна. Хроніки незламності. Головним героїнею випуску стала 26-річна Ольга Щирук, донька загиблої в Бучі Ірини Фількіної.

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Дивіться у новому випуску ток-шоу Говорить Україна. Хроніки незламності: Олексій Суханов не зміг стримати сльози. 26-річна Ольга Щирук, донька загиблої в Бучі Ірини Фількіної – тієї самої жінки, фото якої стало символом злочинів російських загарбників у Бучі, – розповіла Олексію все, що їй вдалося дізнатися про загибель мами, а також поділилася сокровенним: останніми словами, які телефоном почула від найріднішої людини незадовго до фатального пострілу.

Новий випуск від 27.04.2022 ток-шоу Говорить Україна. Хроніки незламності дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Всі випуски ток-шоу Говорить Україна дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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