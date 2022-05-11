Говорить Україна. Хроніки незламності: Розстріляна в Бучі (ефір від 27.04.2022)
Пресслужба каналу Україна
27 квітня на каналі Україна і на нашому сайті TV.UA вийшов новий випуск ток-шоу Говорить Україна. Хроніки незламності. Головним героїнею випуску стала 26-річна Ольга Щирук, донька загиблої в Бучі Ірини Фількіної.
Дивіться у новому випуску ток-шоу Говорить Україна. Хроніки незламності: Олексій Суханов не зміг стримати сльози. 26-річна Ольга Щирук, донька загиблої в Бучі Ірини Фількіної – тієї самої жінки, фото якої стало символом злочинів російських загарбників у Бучі, – розповіла Олексію все, що їй вдалося дізнатися про загибель мами, а також поділилася сокровенним: останніми словами, які телефоном почула від найріднішої людини незадовго до фатального пострілу.