Детектор брехні 12 сезон: дивитися 10 випуск онлайн (ефір від 30.10.2022)

Дивіться у 10 випуску проєкту Детектор брехні 12 сезон: до студії прийшла Любов Іващенко, яка втомилася від наклепу. Хибні чутки, на її думку, розпускають колишній чоловік та свекруха. Ситуація настільки вийшла з-під контролю, що брехня про зради та поганий характер Люби поширилась за межі села. Героїня проєкту Детектор брехні 2022 бажає очистити своє ім'я та змінити думку оточуючих. Чи правда, що всі плітки сусідів та односельців – брехливі? Хто хоче зганьбити Любу? Поліграф розвіє будь-які сумніви та підозри – дивіться онлайн Детектор брехні 12 сезон 10 випуск від 30.10.2022.