Детектор брехні 12 сезон: дивитися 10 випуск онлайн (ефір від 30.10.2022)

6 ноября 2022 13:33 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Детектор брехні 12 сезон: дивитися 10 випуск онлайн (ефір від 30.10.2022)
Детектор брехні-12: дивитися 10 випуск онлайн (ефір від 30.10.2022)
Пресслужба каналу СТБ

30 жовтня на телеканалі СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 10 випуск 12 сезону шоу Детектор брехні. 10 випуск проєкту Детектор брехні 12 сезон від 30.10.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Читайте такожГолос країни 12 сезон: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 30.10.2022)
Дивіться у 10 випуску проєкту Детектор брехні 12 сезон: до студії прийшла Любов Іващенко, яка втомилася від наклепу. Хибні чутки, на її думку, розпускають колишній чоловік та свекруха. Ситуація настільки вийшла з-під контролю, що брехня про зради та поганий характер Люби поширилась за межі села. Героїня проєкту Детектор брехні 2022 бажає очистити своє ім'я та змінити думку оточуючих. Чи правда, що всі плітки сусідів та односельців – брехливі? Хто хоче зганьбити Любу? Поліграф розвіє будь-які сумніви та підозри – дивіться онлайн Детектор брехні 12 сезон 10 випуск від 30.10.2022.

10 випуск проєкту Детектор брехні 12 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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