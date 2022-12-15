МастерШеф. Битва сезонів: дивитися 16 випуск онлайн (ефір від 10.12.2022)

10 грудня на телеканалі СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 16 випуск шоу МастерШеф. Битва сезонів. 16 випуск проєкту МастерШеф. Битва сезонів від 10.12.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться у 16 випуску проєкту МастерШеф. Битва сезонів: найяскравіші герої минулих сезонів продовжують змагання за звання найкращого. Цього разу кулінарам потрібно буде розробити меню кафе для нового закладу. Це має бути не просто кафе з млинцями, а майбутнє соціально-відповідальне кафе, яке навчатиме і працевлаштовуватиме молодь з ментальними розладами. Хто не зможе впоратися із завданням, а хто пройде у фінал шоу?

16 випуск шоу МастерШеф. Битва сезонів дивіться 19 грудня онлайн на нашому сайті TV.UA.

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