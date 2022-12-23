МастерШеф. Битва сезонів: дивитися 17 випуск онлайн (ефір від 17.12.2022)
23 декабря 2022 17:45
Юлія Туренко
МастерШеф. Битва сезонів: дивитися 17 випуск онлайн (ефір від 17.12.2022)
instagram.com/masterchefstb
17 грудня на телеканалі СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 17 випуск шоу МастерШеф. Битва сезонів. 17 випуск проєкту МастерШеф. Битва сезонів від 17.12.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться у 17 випуску проєкту МастерШеф. Битва сезонів
: найяскравіші герої минулих сезонів продовжують змагання за звання найкращого. Лише декілька випробувань відділяють їх від заповітної перемоги! Цього тижня на учасників чекатиме складне індивідуальне випробування, в якому у кожного буде шанс продемонструвати всі свої знання. Задача для кулінарів – приготувати максимальну кількість класичних страв. Однак складність полягає в тому, що звичні інгредієнти доведеться замінити на щось інше. Під коробками-загадками лежатимуть набори продуктів, які взагалі не пов’язані зі стравами. Хто з учасників впорається і продовжить боротьбу за перемогу, а хто залишить проєкт за крок до здійснення мрії?
17 випуск шоу МастерШеф. Битва сезонів дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
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