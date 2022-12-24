МастерШеф. Битва сезонів: дивитися 18 випуск онлайн (ефір від 24.12.2022)

24 декабря 2022 19:11 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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МастерШеф. Битва сезонів: дивитися 18 випуск онлайн (ефір від 24.12.2022)
МастерШеф. Битва сезонів: дивитися 18 випуск онлайн (ефір від 24.12.2022)
Пресслужба каналу СТБ

24 грудня на телеканалі СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 18 випуск шоу МастерШеф. Битва сезонів. 18 випуск проєкту МастерШеф. Битва сезонів від 24.12.2022 – фінал – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 18 випуску проєкту МастерШеф. Битва сезонів: найяскравіші учасники минулих сезонів продовжують змагання за звання найкращого. Лише декілька кроків відділяють їх від перемоги! У фіналі проєкту МастерШеф. Битва сезонів змагатимуться: Олександр Білодід, Олександр Цвігун, Влад Міцкевич і Вадим Бжезинський. На фіналістів під чорними коробками чекатимуть страви, з якими вони не впоралися за цілий сезон. Їм потрібно буде виправити помилки у приготуваннях, за які колись кулінари отримували чорні фартухи. Хто не впорається зі своїм хвилюванням та повторить помилки, а хто здобуде заповітну перемогу?

18 випуск шоу МастерШеф. Битва сезонів дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски шоу МастерШеф дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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