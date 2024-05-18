МастерШеф 13 сезон 15 випуск від 18.05.2024 дивитися онлайн

18 травня 2024 18:00 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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МастерШеф 13 сезон 15 випуск від 18.05.2024 дивитися онлайн
МастерШеф 13 сезон: дивитися 15 випуск онлайн (ефір від 18.05.2024)
Пресслужба каналу СТБ

18 травня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 15 випуск 13 сезону шоу МастерШеф. 15 випуск проєкту МастерШеф 13 сезон від 18.05.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 15 випуску проєкту МастерШеф 13 сезон: на найкращих кулінарів-аматорів чекають нові випробування. Перший тиждень розпочнеться з кулінарного аукціону! Кожна команда має приготувати по три страви: закуску, основну страву та десерт, а от продукти для них вони мають придбати на аукціоні.  На кожному етапі буде аукціон із трьома різновидами коробок-наборів: коробка з найбільшою стартовою ціною – з найкращими інгредієнтами, коробка з простими та бюджетними продуктами, а також коробка-загадка, яка може містити як хороші продукти, так і максимально незвичні. Команда, яка запропонує найбільше грошей за коробку, отримує її. Кулінари мають продумати стратегію: витратити найменше грошей на інгредієнти, змусити витратити найбільше грошей суперників тощо. Розплачуватися аматори будуть «шефами». Якщо страва команди вразить суддів – вони подвоять її ціну, якщо просто задовольнить їх – відіб’ють витрати, якщо ж ні – не заплатять нічого. Виграє команда, яка в результаті отримає найбільшу кількість шефів. Дивіться онлайн МастерШеф 13 сезон 15 випуск від 18.05.2024.

15 випуск шоу МастерШеф 13 сезон дивіться 27 травня онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски шоу МастерШеф дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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