МастерШеф 13 сезон 15 випуск від 18.05.2024 дивитися онлайн
18 травня 2024 18:00
Юлія Туренко
МастерШеф 13 сезон: дивитися 15 випуск онлайн (ефір від 18.05.2024)
Пресслужба каналу СТБ
18 травня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 15 випуск 13 сезону шоу МастерШеф. 15 випуск проєкту МастерШеф 13 сезон від 18.05.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться у 15 випуску проєкту МастерШеф
13 сезон: на найкращих кулінарів-аматорів чекають нові випробування. Перший тиждень розпочнеться з кулінарного аукціону! Кожна команда має приготувати по три страви: закуску, основну страву та десерт, а от продукти для них вони мають придбати на аукціоні. На кожному етапі буде аукціон із трьома різновидами коробок-наборів: коробка з найбільшою стартовою ціною – з найкращими інгредієнтами, коробка з простими та бюджетними продуктами, а також коробка-загадка, яка може містити як хороші продукти, так і максимально незвичні. Команда, яка запропонує найбільше грошей за коробку, отримує її. Кулінари мають продумати стратегію: витратити найменше грошей на інгредієнти, змусити витратити найбільше грошей суперників тощо. Розплачуватися аматори будуть «шефами». Якщо страва команди вразить суддів – вони подвоять її ціну, якщо просто задовольнить їх – відіб’ють витрати, якщо ж ні – не заплатять нічого. Виграє команда, яка в результаті отримає найбільшу кількість шефів. Дивіться онлайн МастерШеф 13 сезон 15 випуск від 18.05.2024.
15 випуск шоу МастерШеф 13 сезон дивіться 27 травня онлайн на нашому сайті TV.UA.
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