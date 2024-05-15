МастерШеф 13 сезон 14 випуск: хто покинув шоу 11.05.2024
11 травня на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 14 випуск кулінарного шоу МастерШеф 13 сезон. Хто покинув шоу у 14 випуску МастерШеф 13 сезон від 11.05.2024 читайте на сайті TV.UA.
Битва чорних навчила аматорів розподіляти свій чвс та домовлятися. Судді дали учасникам одну естафетну паличку, яка дає можливість готувати аматору. Доки у чорних немає цієї естафети, вони знаходяться в зоні очікування. Найгірше з цим конкурсом впоралися Дмитро та Богдан. Саме тому в 14 випуску «МастерШеф 13 сезон» кухню проєкту залишили одразу двоє учасників – Дмитро Чикало та Богдан Лупійчук.