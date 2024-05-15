МастерШеф 13 сезон 14 випуск: хто покинув шоу 11.05.2024

15 травня 2024 19:49 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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МастерШеф 13 сезон 14 випуск: хто покинув шоу 11.05.2024
МастерШеф 13 сезон: хто залишив проєкт у 14 випуску від 11.05.2024
Пресслужба каналу СТБ

11 травня на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 14 випуск кулінарного шоу МастерШеф 13 сезон. Хто покинув шоу у 14 випуску МастерШеф 13 сезон від 11.05.2024 читайте на сайті TV.UA.

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Десятка аматорів продовжила змагання за звання найкращого! На 14-му тижні на битву чорних фартухів шоу «МастерШеф 13 сезон» потрапили такі учасники: Богдан Лупійчук, Дмитро Чикало, Аліна Бурик, Катерина Мазуренко та Альона Московченко.

Битва чорних навчила аматорів розподіляти свій чвс та домовлятися. Судді дали учасникам одну естафетну паличку, яка дає можливість готувати аматору. Доки у чорних немає цієї естафети, вони знаходяться в зоні очікування. Найгірше з цим конкурсом впоралися Дмитро та Богдан. Саме тому в 14 випуску «МастерШеф 13 сезон» кухню проєкту залишили одразу двоє учасників – Дмитро Чикало та Богдан Лупійчук.

Дмитро Чикало – учасник МастерШеф 13 сезон / Пресслужба каналу СТБ

Богдан Лупійчук – учасник МастерШеф 13 сезон / Пресслужба каналу СТБ

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