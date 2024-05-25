МастерШеф 13 сезон 16 випуск від 25.05.2024 дивитися онлайн

25 травня 2024 18:00 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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МастерШеф 13 сезон 16 випуск від 25.05.2024 дивитися онлайн
МастерШеф 13 сезон: дивитися 16 випуск онлайн (ефір від 25.05.2024)
Пресслужба каналу СТБ

25 травня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 16 випуск 13 сезону шоу МастерШеф. 16 випуск проєкту МастерШеф 13 сезон від 25.05.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 16 випуску проєкту МастерШеф 13 сезон: на найкращих кулінарів-аматорів чекають нові випробування. Тиждень на проєкті буде напруженим, адже ті, хто подолають всі його конкурси, отримають омріяні кітелі! Лише сім випробувань відділяють учасників від суперфіналу! За цей час судді уважно перевірятимуть всі їх навички, які необхідні професійному кухарю. Великою перевіркою стане перший конкурс тижня, адже він визначить рівень практичних вмінь аматорів: нарізка, філеювання, замішування тіста, зачистка, обсмажування і ще 27 перевірок на вибір учасників, кожна з яких – справжня дуель проти конкурентів! Кухарі не просто готуватимуть основну страву й зароблятимуть продукти для неї своїми знаннями, а й кидатимуть виклик суперникам і у двобої доводитимуть, хто вміє готувати краще! У кожного буде стартовий набір продуктів, а додаткові можна заробити лише кинувши виклик супернику та впоравшись з ним краще. Для кожного інгредієнта будуть різні умови виклику. За кожну перемогу учасники не лише отримуватимуть потрібний продукт, а й зароблятимуть зірочки, які суттєво впливатимуть на наступне випробування. Хто доведе, що гідний кітеля, а хто… вирушить додому? Дивіться онлайн МастерШеф 13 сезон 16 випуск від 25.05.2024.

16 випуск шоу МастерШеф 13 сезон дивіться 3 червня онлайн на нашому сайті TV.UA.

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