МастерШеф 13 сезон 17 випуск від 01.06.2024 дивитися онлайн

1 червня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 17 випуск 13 сезону шоу МастерШеф. 17 випуск проєкту МастерШеф 13 сезон від 01.06.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться у 17 випуску проєкту МастерШеф 13 сезон: на найсильніших кулінарів-аматорів 13-го сезону чекають нові випробування. Цього тижня кожна помилка коштуватиме їм участі в суперфіналі, адже від нього учасників відділяють лише декілька конкурсів! Кухарі, які найгірше впораються із завданнями тижня, залишатимуть проєкт відразу після випробування!

Під час різних сезонів МастерШеф судді куштували безліч страв, і лише невелика кількість запам’яталася їм назавжди! Тож тиждень розпочнеться з майстер-класу автора десерту, який вразив найдосвідченіших шеф-кухарів країни! На проєкт повернеться суперфіналіст МастерШеф. Професіонали 4 сезон Іван Іванчук! Так-так, він готуватиме славнозвісний Київський торт! Чи зможуть аматори повторити та довершити неймовірний десерт? Хто продовжить боротися за перемогу, а хто… вирушить додому? Дивіться онлайн МастерШеф 13 сезон 17 випуск від 01.06.2024.

17 випуск шоу МастерШеф 13 сезон дивіться 10 червня онлайн на нашому сайті TV.UA.

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