МастерШеф 13 сезон 17 випуск від 01.06.2024 дивитися онлайн

1 червня 2024 16:00 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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МастерШеф 13 сезон 17 випуск від 01.06.2024 дивитися онлайн
МастерШеф 13 сезон: дивитися 17 випуск онлайн (ефір від 01.06.2024)
Пресслужба каналу СТБ

1 червня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 17 випуск 13 сезону шоу МастерШеф. 17 випуск проєкту МастерШеф 13 сезон від 01.06.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 17 випуску проєкту МастерШеф 13 сезон: на найсильніших кулінарів-аматорів 13-го сезону чекають нові випробування. Цього тижня кожна помилка коштуватиме їм участі в суперфіналі, адже від нього учасників відділяють лише декілька конкурсів! Кухарі, які найгірше впораються із завданнями тижня, залишатимуть проєкт відразу після випробування!

Під час різних сезонів МастерШеф судді куштували безліч страв, і лише невелика кількість запам’яталася їм назавжди! Тож тиждень розпочнеться з майстер-класу автора десерту, який вразив найдосвідченіших шеф-кухарів країни! На проєкт повернеться суперфіналіст МастерШеф. Професіонали 4 сезон Іван Іванчук! Так-так, він готуватиме славнозвісний Київський торт! Чи зможуть аматори повторити та довершити неймовірний десерт? Хто продовжить боротися за перемогу, а хто… вирушить додому? Дивіться онлайн МастерШеф 13 сезон 17 випуск від 01.06.2024.

17 випуск шоу МастерШеф 13 сезон дивіться 10 червня онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски шоу МастерШеф дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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