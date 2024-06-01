МастерШеф 13 сезон 17 випуск від 01.06.2024 дивитися онлайн
1 червня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 17 випуск 13 сезону шоу МастерШеф. 17 випуск проєкту МастерШеф 13 сезон від 01.06.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Під час різних сезонів МастерШеф судді куштували безліч страв, і лише невелика кількість запам’яталася їм назавжди! Тож тиждень розпочнеться з майстер-класу автора десерту, який вразив найдосвідченіших шеф-кухарів країни! На проєкт повернеться суперфіналіст МастерШеф. Професіонали 4 сезон Іван Іванчук! Так-так, він готуватиме славнозвісний Київський торт! Чи зможуть аматори повторити та довершити неймовірний десерт? Хто продовжить боротися за перемогу, а хто… вирушить додому? Дивіться онлайн МастерШеф 13 сезон 17 випуск від 01.06.2024.
17 випуск шоу МастерШеф 13 сезон дивіться 10 червня онлайн на нашому сайті TV.UA.
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