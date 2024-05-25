МастерШеф 13 сезон 16 випуск: хто покинув шоу 25.05.2024

25 травня 2024 23:46 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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МастерШеф 13 сезон 16 випуск: хто покинув шоу 25.05.2024
МастерШеф 13 сезон: хто залишив проєкт у 16 випуску від 25.05.2024
Пресслужба каналу СТБ

25 травня на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 16 випуск кулінарного шоу МастерШеф 13 сезон. Хто покинув шоу у 16 випуску МастерШеф 13 сезон від 25.05.2024 читайте на сайті TV.UA.

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Вісімка аматорів продовжила змагання за звання найкращого і кітелі! На 16-му тижні на битву чорних фартухів шоу «МастерШеф 13 сезон» потрапили такі учасники: Любов Канівець, Артем Горбенко,Оля Кролик, Ірина Пруднікова, Альона Московченко та Катерина Мазуренко.

Вперше в історії проєкту, де беруть участь аматори, конкурс буде із монопродуктом. Учасники битви чорних фартухів були шоковані, адже такий конкурс був лише на сезоні професіоналів, і вважався одним із найскладніших! Кожен учасник вибрав собі продукт із запропонованих, і саме з нього потрібно було приготувати три складові страви, адже він був її зіркою. Які монострави подарували кухарям кітелі? І для кого вибір став фатальною помилкою? Найгірше з цим конкурсом впоралися Артем та Катерина. Саме тому в 16 випуску «МастерШеф 13 сезон» кухню проєкту залишили одразу двоє учасників – Артем Горбенко та Катерина Мазуренко.

Артем Горбенко – учасник МастерШеф 13 сезон / Пресслужба каналу СТБ

Катерина Мазуренко – учасниця МастерШеф 13 сезон / Пресслужба каналу СТБ

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