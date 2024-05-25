МастерШеф 13 сезон 16 випуск: хто покинув шоу 25.05.2024
25 травня на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 16 випуск кулінарного шоу МастерШеф 13 сезон. Хто покинув шоу у 16 випуску МастерШеф 13 сезон від 25.05.2024 читайте на сайті TV.UA.
Вперше в історії проєкту, де беруть участь аматори, конкурс буде із монопродуктом. Учасники битви чорних фартухів були шоковані, адже такий конкурс був лише на сезоні професіоналів, і вважався одним із найскладніших! Кожен учасник вибрав собі продукт із запропонованих, і саме з нього потрібно було приготувати три складові страви, адже він був її зіркою. Які монострави подарували кухарям кітелі? І для кого вибір став фатальною помилкою? Найгірше з цим конкурсом впоралися Артем та Катерина. Саме тому в 16 випуску «МастерШеф 13 сезон» кухню проєкту залишили одразу двоє учасників – Артем Горбенко та Катерина Мазуренко.