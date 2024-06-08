МастерШеф 13 сезон 18 випуск від 08.06.2024 дивитися онлайн
8 червня 2024 15:00
Юлія Туренко
МастерШеф 13 сезон: дивитися 18 випуск онлайн (ефір від 08.06.2024)
Пресслужба каналу СТБ
8 червня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 18 випуск 13 сезону шоу МастерШеф. 18 випуск проєкту МастерШеф 13 сезон від 08.06.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться у 18 випуску проєкту МастерШеф
13 сезон: до найочікуванішого моменту 13 сезону МастерШеф залишилось два випробування! Вже цієї програми стане відомо ім’я найсильнішого кухаря-аматора сезону! Спершу учасники працюватимуть в парах, які сформувались під кінець попереднього конкурсу! Лише ті, хто впораються найкраще, потраплять у грандіозний суперфінал! Командам потрібно буде приготувати по одній страві – справжньому шоу-стоперу! В мистецтві це визначення застосовується до головного артоб'єкта виставки, задля знайомства з яким і приходять люди, артоб'єкта, який настільки заворожує, що все навколо зупиняється! Кулінарія – теж справжнє мистецтво! Тож завдання аматорів – приготувати страву, яка викличе захват! Це стосується і візуального оформлення та презентації, і, звісно, бездоганного смаку! Лише ті, хто вразять суддів, потраплять до суперфіналу! Там, звісно, на них чекатиме головна битва сезону. Чия концепція вразить і суддів, і глядачів цього року? Та хто отримає статус найкращого кулінара-аматора МастерШеф 13 сезон? Дивіться онлайн МастерШеф 13 сезон 18 випуск від 08.06.2024.
18 випуск шоу МастерШеф 13 сезон дивіться 17 червня онлайн на нашому сайті TV.UA.
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