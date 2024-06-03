МастерШеф 13 сезон 17 випуск: хто покинув шоу 01.06.2024

3 червня 2024 20:02 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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МастерШеф 13 сезон 17 випуск: хто покинув шоу 01.06.2024
МастерШеф 13 сезон: хто залишив проєкт у 17 випуску від 01.06.2024
Пресслужба каналу СТБ

1 червня на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 17 випуск кулінарного шоу МастерШеф 13 сезон. Хто покинув шоу у 17 випуску МастерШеф 13 сезон від 01.06.2024 читайте на сайті TV.UA.

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Шість аматорів, які вже отримали кітелі, продовжили змагання за звання найкращого! Відтепер немає битви чорних фартухів, а отже поразка у конкурсі – це відразу квиток додому.

У першому конкурсі 17 випуску шоу «МастерШеф 13 сезон» кулінари готували Київський торт. Майстер-клас проводив суперфіналіст «МастерШеф. Професіонали» 4 сезон – Іван Іванчук. Складність була у тому, що учасники готували десерт паралельно з майстер-класом. На жаль, найгірше з конкурсом впоралася Люба. Саме тому після первого випробування Любов Канівець покинула кухню проєкту «МастерШеф 13 сезон».

Пресслужба каналу СТБ

У другому конкурсі аматори повинні були показати суддям свій зріст на проєкті. Під коробками-загадками на них чекала... страва з кастингу. Саме з того набору продуктів вони мали зробити зовсім іншу страву, використовуючи інші техніки. Неочікувано для всіх, найгірше з цим конкурсом впоралася Оля. Судді відмітили, що її страва – це стрибок назад, а не вперед. Саме тому після другого випробування Ольга Кролик покинула кухню проєкту «МастерШеф 13 сезон».

Пресслужба каналу СТБ

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