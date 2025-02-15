ДНК. Свої 4 сезон 7 випуск від 13.10.2024 дивитися онлайн

13.10.2024 на СТБ і на сайті TV.UA в етер вийшов 7 випуск проєкту ДНК. Свої 4 сезон. 7 випуск проєкту ДНК. Свої 4 сезон від 13.10.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться у 7 випуску проєкту ДНК. Свої 4 сезон: шокуючі розповіді цивільних жінок, які пройшли російський полон. Олена чотири роки перебувала у донецькій Ізоляції, куди потрапила за намагання врятувати вісімнадцятирічного сина з лап незаконних угруповань ДНР. Вже майже шість років жінка живе лише надією побачити та обійняти близьку людину.

Людмила Гусейнова також пройшла через пекло в’язниць ДНР. Після повернення з полону героїня проєкту ДНК. Свої 2024 створила громадську організацію, покликану допомагати людям із подібним досвідом, полоненим і їх родичам. Людмила розшукує вісімнадцятирічну дівчину, з якою перебувала в одній камері в сумнозвісній донецькій Ізоляції. Жінка дуже прикипіла душею до молодшої подруги та хотіла б дізнатися про її долю. Які шокуючі подробиці перебування в російському полоні відкриють жінки? І на кого з них чекає несподівана зустріч прямо в студії? Дивіться онлайн проєкт ДНК. Свої 4 сезон 7 випуск від 13.10.2024.

7 випуск проєкту ДНК. Свої 4 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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