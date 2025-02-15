ДНК. Свої 4 сезон 7 випуск від 13.10.2024 дивитися онлайн

15 лютого 2025 14:01 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

Усі статті автора...

ДНК. Свої 4 сезон 7 випуск від 13.10.2024 дивитися онлайн
ДНК. Свої 4 сезон: дивитися 7 випуск онлайн
Пресслужба каналу СТБ

13.10.2024 на СТБ і на сайті TV.UA в етер вийшов 7 випуск проєкту ДНК. Свої 4 сезон. 7 випуск проєкту ДНК. Свої 4 сезон від 13.10.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Читайте такожПоле 2 сезон: дивитися 5 випуск онлайн
Дивіться у 7 випуску проєкту ДНК. Свої 4 сезон: шокуючі розповіді цивільних жінок, які пройшли російський полон. Олена чотири роки перебувала у донецькій Ізоляції, куди потрапила за намагання врятувати вісімнадцятирічного сина з лап незаконних угруповань ДНР. Вже майже шість років жінка живе лише надією побачити та обійняти близьку людину.

Людмила Гусейнова також пройшла через пекло в’язниць ДНР. Після повернення з полону героїня проєкту ДНК. Свої 2024 створила громадську організацію, покликану допомагати людям із подібним досвідом, полоненим і їх родичам. Людмила розшукує вісімнадцятирічну дівчину, з якою перебувала в одній камері в сумнозвісній донецькій Ізоляції. Жінка дуже прикипіла душею до молодшої подруги та хотіла б дізнатися про її долю. Які шокуючі подробиці перебування в російському полоні відкриють жінки? І на кого з них чекає несподівана зустріч прямо в студії? Дивіться онлайн проєкт ДНК. Свої 4 сезон 7 випуск від 13.10.2024.

7 випуск проєкту ДНК. Свої 4 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту ДНК. Свої дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

СТБ телешоу телешоу онлайн відео Тетяна Висоцька ДНК. Свої телешоу 2024 ДНК. Свої 4 сезон

Матеріали на тему

Хто зверху 13 сезон: дивитися 6 випуск онлайн
Телешоу

Хто зверху 13 сезон: дивитися 6 випуск онлайн
Загублений світ: у новому сезоні проєкту – екстремальне виживання в океані та загадки цивілізацій
Анонси на ТВ

Загублений світ: у новому сезоні проєкту – екстремальне виживання в океані та загадки цивілізацій
Хіт «Ти найкраща» зазвучав у новому виконанні тріо Vlad Darwin & Олена Тополя feat. Balsam
Новини

Хіт «Ти найкраща» зазвучав у новому виконанні тріо Vlad Darwin & Олена Тополя feat. Balsam
Допрем’єрний показ романтичної комедії «Бріджит Джонс: Закохана у хлопця» відбувся в Києві!
Події

Допрем’єрний показ романтичної комедії «Бріджит Джонс: Закохана у хлопця» відбувся в Києві!
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

DOROFEEVA запрем'єрила яскравий саундтрек до комедії «Песики»

DOROFEEVA запрем'єрила яскравий саундтрек до комедії «Песики»
Лєра Товстолєс розповіла, як шокувала соліста гурту «ТІК»

Лєра Товстолєс розповіла, як шокувала соліста гурту «ТІК»
Неймовірні дуети: дивитися 8 випуск онлайн

Неймовірні дуети: дивитися 8 випуск онлайн
Євробачення-2025: стало відомо, хто представлятиме Україну на конкурсі

Євробачення-2025: стало відомо, хто представлятиме Україну на конкурсі

Популярне відео

DOROFEEVA запрем'єрила яскравий саундтрек до комедії «Песики»

DOROFEEVA запрем'єрила яскравий саундтрек до комедії «Песики»
Неймовірні дуети: дивитися 8 випуск онлайн

Неймовірні дуети: дивитися 8 випуск онлайн
Євробачення-2025: стало відомо, хто представлятиме Україну на конкурсі

Євробачення-2025: стало відомо, хто представлятиме Україну на конкурсі
Поле 2 сезон: дивитися 5 випуск онлайн

Поле 2 сезон: дивитися 5 випуск онлайн
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK