Поле 2 сезон 5 випуск від 08.10.2024 дивитися онлайн

8 лютого 2025 14:50 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Поле 2 сезон 5 випуск від 08.10.2024 дивитися онлайн
Поле 2 сезон 5 випуск від 08.10.2024 дивитися онлайн
Пресслужба Нового каналу

08.10.2024 на Новому каналі і на сайті TV.UA в етер вийшов 5 випуск 2 сезону квіз-шоу Поле. 5 випуск проєкту Поле 2 сезон від 08.10.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 5 випуску квіз-шоу Поле 2 сезон: у проєкті візьме участь 108 учасників. Усього буде три великі гри і, відповідно, три переможці. Протягом 15 випусків кожні 36 квіз-дуелянтів змагатимуться за грошовий приз у 250 тисяч гривень. Також залишаються додаткові бонуси: у фіналі перших чотирьох серій кожного з трьох пулів гравець з найбільшою територією отримує 25 тисяч гривень.

Цього разу учасники зійдуться в захопливих дуелях, де перевірять свої знання з української літератури, народної мудрості, а також мистецтва. Вони будуть розпізнавати шедеври великих художників, згадувати легендарних письменників та змагатися в знаннях про зірок шоу-бізнесу. Хто з них виявиться справжнім експертом і завоює чверть мільйона гривень? Дивіться онлайн квіз-шоу Поле 2 сезон 5 випуск від 08.10.2024.

5 випуск квіз-шоу Поле 2 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски квіз-шоу Поле дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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