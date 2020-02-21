БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК “Олимпийский”: первые подробности шоу

Два грандиозных стадионных шоу популярной рок-группы состоятся во Львове и в Киеве.

Режиссером-постановщиком стал Герман Ненов , работающий практически со всеми ТОП-артистами страны — Олей Поляковой, NK (Настей Каменских), Натальей Могилевской, DZIDZIO, Время и Стекло и многими другими

Также Герман постоянно сотрудничает с крупными телевизионными премиями (M1 Music Awards, Танцы со звездами) и телевизионными шоу ( “Привiт, 20-тi”, “Дивовижнi люди”). А вот на стадионе будет работать впервые. Сам режиссер признается, что грядущие шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ для него — огромнейший эксперимент.

— В основном я работал с поп-дивами украинской сцены, мужская рок-группа — это для меня, в принципе, вызов. Также шоу для БЕZ ОБМЕЖЕНЬ станут моим первым опытом работы на стадионе. Технологически НСК “Олимпийский” — одна из самых сложных площадок в Украине. И при постановке киевского шоу надо будет учесть многое количество фактов. Лишь единицы режиссеров-постановщиков в нашей стране имели возможность поработать на такой площадке. И это очень большая ответственность для меня. Сделать шоу на НСК “Олимпийский” всегда было моей мечтой и я очень рад, что она сбывается именно в канун пятилетия моей работы в большом шоу-бизнесе.

По словам режиссера-постановщика, сцена, которую смонтируют на НСК “Олимпийский”, будет состоять из шести сценических площадок. Каждая из них будет иметь свою сценическую фишку и станет ярким элементом шоу. Режиссер обещает, что зрители увидят грандиозное световое шоу и невероятной красоты виджеинг. На НСК “Олимпийский” привезут более шести сотен квадратных метров светодиодных экранов. В шоу будут задействованы новейшие графические технологии. Компьютерная графика для этого проекта уже находится в процессе своей разработки и он будет длиться не менее полугода. Виджеинг будет совмещаться с онлайн-трансляциями артистов на большие экраны. Все декорации для шоу будут индивидуально изготавливаться ведущими украинскими специалистами. Сценическое оборудование весит почти сто тонн, а звуковое по своим объемам практически будет соответствовать тому, что его использовала на своем концерте группа KISS.

— Шоу на НСК “Олимпийский” состоится в ключевой день для всех жителей нашей страны — 24 августа, в День Независимости. В день, который объединяет каждого из нас в единой целое. Разрабатывая это шоу, я, конечно, анализировал самые актуальные тренды и пересматривал выступления западных ТОП-артистов. Но в первую очередь вдохновлялся именно творчеством группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ и тем посылом, который они в нем несут. По своей драматургии это шоу станет манифестом о предназначении каждого человека. О смыслах, что важны не только для каждого из нас, но и для всей страны в целом, — делится Герман.

Напомним,