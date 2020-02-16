Бэк-вокалистка Олега Винника о других девушках рядом с артистом: конкуренции не допущу
Исполнительница вышла из тени и спела сольно.
По словам Таюне, у нее даже мысли подобные не появляются. Она лишь хочет доносить к зрителям те песни, которые Олег создает для нее.
Я вообще даже не мечтала, честно скажу. Правда. Вот все думают, видимо, что я к этому стремлюсь, у меня такое желание. Не было. Единственное, почему я хочу идти на сцену, я хочу донести те песни, которые написал Олег для меня и я хочу, чтобы они были услышали, потому что они достойны внимания и они реально красивые. А есть еще новые песни, то они вообще шедевральны. Не дождусь того момента, чтобы их показать,‒ призналась Таюне.
Более того, девушка утверждает, что конкуренции на бэк-вокале не потерпит. Она подчеркнула, что является единственной бэк-вокалисткой Винника и уверена, что это не изменится.
Нет. Я постараюсь так, что заменю всех,‒ твердо заявила певица.
Как каждая девочка, я люблю одеваться, люблю наряды. Но дело в том, что когда Олег пишет песню и он уже знает, как она должна звучать, характер этой песни, картинку, которая должна быть.
Напомним,