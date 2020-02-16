Бэк-вокалистка Олега Винника о других девушках рядом с артистом: конкуренции не допущу

16 февраля 2020 12:00 Катерина Даниленко
Бэк-вокалистка Олега Винника о других девушках рядом с артистом: конкуренции не допущу
Певец Олег Винник с бэк-вокалисткой Таюне
социальная сеть Instagram

Исполнительница вышла из тени и спела сольно.

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Неизменная бэк-вокалистка Олега Винника Таюне, которую многие считают женой исполнителя, впервые дала интервью. Девушка выступила с сольной песней на «Украинской песне года» и призналась, мечтает ли выступать отдельно от кумира миллионов и построить сольную карьеру.

По словам Таюне, у нее даже мысли подобные не появляются. Она лишь хочет доносить к зрителям те песни, которые Олег создает для нее.

Я вообще даже не мечтала, честно скажу. Правда. Вот все думают, видимо, что я к этому стремлюсь, у меня такое желание. Не было. Единственное, почему я хочу идти на сцену, я хочу донести те песни, которые написал Олег для меня и я хочу, чтобы они были услышали, потому что они достойны внимания и они реально красивые. А есть еще новые песни, то они вообще шедевральны. Не дождусь того момента, чтобы их показать,
‒ призналась Таюне.

Более того, девушка утверждает, что конкуренции на бэк-вокале не потерпит. Она подчеркнула, что является единственной бэк-вокалисткой Винника и уверена, что это не изменится.

Нет. Я постараюсь так, что заменю всех,
‒ твердо заявила певица.

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Таюне также призналась, что подбирает свои дизайнерские наряды для выступлений, учитывая пожелания Винника. Артист, создавая песню, уже видит картинку, как все должно выглядеть:

Как каждая девочка, я люблю одеваться, люблю наряды. Но дело в том, что когда Олег пишет песню и он уже знает, как она должна звучать, характер этой песни, картинку, которая должна быть.

Напомним,

  

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