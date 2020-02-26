Встречай весну правильно: гид по «Запальній Масляній на ВДНГ»

26 февраля 2020 12:46 Александр Кива
Встречай весну правильно: гид по «Запальній Масляній на ВДНГ»
Встречай весну правильно: гид по «Запальній Масляній на ВДНГ»

Ежегодно перед Великим постом мы отмечаем Масленицу. Традиционно этот праздник сопровождается народными забавами и сжиганием чучела Зимы.

А еще приготовлением самых разнообразных блинов, которые символизируют Солнце. Их на масленичные выходные и пекут, и едят много. Все потому что народные приметы гласят: чем больше блинов на Масленицу, тем больше счастья в доме весной. 
 
В Киеве вот уже несколько лет праздник принято встречать на ВДНГ. В этом году масленичные выходные состоятся 29 февраля и 1 марта, и для гостей здесь приготовили много интересных активностей.

Чем развлечься?

К Масленице ВДНГ украсят снопами сена, соломенными фигурами животных и разноцветными лентами. В самом центре главной площади установят пятиметровое  чучело — символ уходящей Зимы. Здесь же можно будет сделать селфи с веселыми ходулистами в якрих костюмах и на фоне тематических фотозон. 
 
Для самых маленьких гостей праздника оборудуют лабиринт из соломы, а для гостей постарше — зону украинских забав. Во второй абсолютно бесплатно можно будет посостязаться в перетягивании каната, принять участие в боях мешками и постараться одолеть «ледяной столб», забравшись по которому можно получить один из ценных подарков, закрепленных вверху.
Цена: бесплатно
 

Кого послушать?

Слушать популярных украинских артистов на масленичных выходных на ВДНГ уже стало приятной традицией, и этот год тоже не станет исключением. 
Гостями музыкального праздника от радио «Пятница» в 2020 будут: 
 
29 февраля — Артур БоссоGROSUОлег Кензов и Оля Цибульская.
1 марта — ГайтанаПавел Зибров, группы AVIATOR и ТІК. Начало концертов в 16:00.
В другое время на сцене ВДНГ: выступления фольклорных коллективов, этно-рок группы DrymbaDaDzyga, интересные викторины и розыгрыши подарков. Красочным завершением праздника вечером 1 марта станет огненное шоу и торжественное сожжение чучела Зимы.
Цена: бесплатно
 

Что поесть?

Ну какая Масленица без блинов? Их на фудкорте ВДНГ будут готовить все выходные. Начинки — самые разнообразные: мясные, рыбные, сырные, творожные и фруктовые. Для гурманов будут блины с баварскими сосисками, красной икрой и зеленью. Для детей — с добавлением меда, орехов и сладких топингов. А кроме этого: панкейки, оладьи, вафли, большой выбор блюд на гриле, узбекский плов, яблоки в карамели и другие традиционные ярмарочные угощения.
Цена: от 70 грн

Чем закончить?

Когда все блины съедены, а песни спеты, самое время вспомнить зимние локации ВДНГ, тем более 29 февраля и 1 марта каток, тюбинговые горки и Замок ледяных скульптур будут работать последние дни. А кроме этого, не забывайте и про постоянные развлечения ВДНГ: контактный зоопарк, павильон с тропическими бабочками, веревочный парк, экстремальные аттракционы и сферический кинотеатр. 
Цены: от 35 грн

Встречай весну правильно: гид по «Запальній Масляній на ВДНГ»

Что: Бесплатный концерт, народные забавы и блины
Где: ВДНГ, проспект Академика Глушкова, 1
Когда: 29 февраля и 1 марта
 

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