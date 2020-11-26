ІІІ Всеукраїнська театральна фестиваль-премія ГРА оголошує фінал

26 ноября 2020 14:43 Юлия Крутиева
ІІІ Всеукраїнська театральна фестиваль-премія ГРА оголошує фінал
ІІІ Всеукраїнська театральна фестиваль-премія ГРА оголошує фінал
пресс-служба

GRA оголошує фінал!

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Стануть відомі 12 вистав, котрі увійдуть до шортліста ІІІ Всеукраїнського театрального фестивалю-премії ГРА

Коли - 3 грудня (четвер)
Де - Київський національний театр оперети (вул. Велика Васильківська,53/3)
Час - 18:00 (зустріч оргкомітету фестивалю з представниками медіа + Церемонія нагородження переможців) 
Організатори - Національна спілка театральних діячів України

Через форс-мажорні обставини, спричинені пандемією COVID-19, III Всеукраїнський театральний фестиваль-премія «ГРА» у 2020 році проходив у зміненому форматі. Зважаючи на обставини, організаційній комітет прийняв рішення відмовитися від підсумкового фестивального тижня за участю міжнародного журі. Та є й позитив: буде більше переможців. Цьогоріч лауреатами щорічної національної театральної премії стануть усі вистави, що увійдуть до шортліста (12 вистав).

Нагадуємо, засновником та організатором Фестивалю-Премії «ГРА» («GRA» («Great Real Art»)) є НСТДУ. «ГРА» проводиться на конкурсній основі один раз на рік за підсумками минулого календарного року. Цьогоріч театри представляють прем’єри, що вийшли у період з 1 січня по 31 грудня 2019 року. Участь у проєкті беруть професійні театральні колективи різних форм власності і форматів роботи.

Лауреати фестивалю-премії будуть визначатися у шести загальних номінаціях: За найкращу драматичну виставу; За найкращу виставу для дітей; За найкращу музичну виставу у жанрі опери/оперети/мюзиклу; За найкращу хореографічну/балетну/пластичну виставу; За найкращу камерну виставу (до 150 глядачів); За найкращу пошуково-експериментальну виставу (на перетині театральних/мистецьких жанрів).

Найкращих гравців у ГРІ за театральний Оскар нагородять відзнакою фестивалю-премії та грошовою винагородою на реалізацію нового творчого проєкту.

До Церемонії нагородження можна долучитися онлайн. Всі бажаючі стати свідками головної театральної події року можуть 3-го грудня о 19:00 зайти на сторінку ГРИ в facebook або Ютуб канал НСТДУ та переглянути пряму трансляцію.

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