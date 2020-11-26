Национальная опера Украины: афиша на декабрь 2020

В декабре Национальная опера Украины гарантированно создаст своим поклонникам прекрасное праздничное настроение!

И не только традиционными «Щелкунчиками», а и любимыми оперными и балетными спектаклями , и яркими концертами – Новогодне-Рождественскими, а также концертом Людмилы Монастырской.

Начинает завершающий месяц года 2 декабря романтично лирическая история - «Венский вальс» (балетмейстер-постановщик Анико Рехвиашвили) в исполнении Натальи Лазебниковой, Константина Пожарницкого, Ольги Голицы, Виталия Нетруненко, Никиты Соколова и др.

Также поклонников балетного искусства в этом месяце ожидают:

8 декабря – Хореографические миниатюры по мотивам балета «Дон Кихот», который по праву называют праздником танца.

9 декабря - трогательная «Жизель» А.Адана (Жизель - Ана София Шеллер, Альберт - Никита Сухоруков);

11 декабря - Вечер современной хореографии с участием ведущих солистов балетной труппы Национальной оперы Украины;

17 декабря - волшебный и загадочный романтический балет «Корсар» А.Адана (Конрад, корсар - Станислав Ольшанский, Медора - Татьяна Лезова)

23 декабря - комический балет «Свадьба Фигаро» с участием Екатерины Кухар и Александра Стоянова;

с 28 по 31 декабря - магический «Щелкунчик».

Не менее интересен и разнообразен оперный репертуар декабря:

3 декабря - Концерт примадонны оперной сцены Людмилы Монастырской с участием Тараса Штонды, Валентина Дитюка, Аллы Позняк, Игоря Евдокименко. Концертмейстер - Майя Шляпочник.

В концерте прозвучат фрагменты из опер В. Беллини («Норма»), Дж.Верди («Бал-маскарад», «Трубадур», «Аида», «Дон Карлос», «Сицилийская вечерня»), Дж.Пуччини («Манон Леско»), П.Масканьи (« Сельская честь»), А.Понкьелли («Джоконда»);

4 декабря - полюбившаяся зрителям версия оперы «Севильский цирюльник» Дж.Россини в постановке Анатолия Соловьяненко (Фигаро - Игорь Евдокименко, Альмавива - Анатолий Погребной, Розина - Лилия Гревцова, Бартоло - Андрей Маслаков, Дон Базилио - Сергей Магера, Берта - Ирина Петрова, Фиорелло - Михаил Киришев, Офицер - Юрий Горынь, соло на клавесине - Майя Шляпочник);

10 декабря - камерная опера «Моцарт и Сальери» Н.Римского-Корсакова (Моцарт - Дмитрий Иванченко, Сальери - Тарас Штонда);

16 декабря - комическая опера Джованни Баттиста Перголези «Служанка-госпожа» в исполнении Андрея Маслакова, Ольги Фомичевой, Сергея Якубова, Лианы Косович (партия клавесина);

18 декабря - полная юмора, танцев и фольклора история любви «Наталка Полтавка» Н. Лысенко (Наталья - Тамара Калинкина, Терпилиха - Анжелина Швачка, Возный - Сергей Пащук, Выборный - Богдан Тарас, Петро - Сергей Скочеляс, Микола - Геннадий Ващенко);

24 и 25 декабря киевлян и гостей столицы ожидают традиционные Новогодне-Рождественские концерты с участием ведущих мастеров оперной и балетной сцены.

Балетные концерты и спектакли будут проходить под фонограмму. За исключением «Венского вальса», «Жизели» и «Свадьбы Фигаро», которые будут проходить в сопровождении оркестра, как и все оперы, заявленные в афише декабря.

В репертуаре театра возможные изменения - детальная афиша ближайших мероприятий на сайте театра.

Размещение зрителей в зале осуществляется в соответствии с действующими карантинными требованиями.

Также неизменными остаются - обязательное соблюдение зрителями масочного режима и социальной дистанции, а заходя в театр необходимо пройти температурный скрининг. С цветами для любимых артистов тоже придется подождать до лучших времен.

Национальная опера Украины всегда рада своим зрителям!