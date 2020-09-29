Театр ляльок запрошує на прем’єру вистави "Мюнхгаузен"

29 сентября 2020 16:25 Юлия Крутиева
Театр ляльок запрошує на прем’єру вистави
Театр ляльок запрошує на прем’єру вистави "Мюнхгаузен"
пресс-служба

Пориньте у світ казок та фантазій! Театр ляльок відкрив новий театральний сезон і запрошує на прем’єру.

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3 жовтня 2020 року КЗ ТВЗК «Театр ляльок на лівому березі Дніпра» запрошує глядачів на прем’єрну виставу «МЮНХГАУЗЕН» .

Барон Мюнхгаузен розповідає всім дурниці та байки, чи може, він той, хто завжди говорить правду..? Тонка межа, що відрізняє людину від надлюдини, адже ми самі вирішуємо, що є правдою, а що – ні.

Феєричний мюзикл з філософськими підтекстами. Це зовсім нове бачення пригод головного героя: лисиця, що змогла вистрибнути зі своєї шкури, олень з деревом на голові, величезна риба, що поглинула корабель барона, прогулянки космосом та ще більше цікавинок про того, хто може більше! Ця вистава переверне ваші уявлення про світ!

Приходьте! Такого в театрі ляльок ще не було!

Автор та Режисер-постановник – Руслан Неупокоєв. Художник-сценограф – Віра Задорожня. Композитор – Євген Столяр. Репетитор з вокалу – Лада Вальчук. Балетмейстер – Даниїл Зенкін.

У виставі зайняті: Петро Чичук в ролі барона Мюнхгаузена, Оксана Трубецька, Володимир Шікало, Юлія Олексієнко, Владислав Франчук, Ріта Баранова та Сара Керді.

Початок показу об 11:00 та 13:00 за адресою м. Київ, вул. Миропільська, 1.
Тривалість вистави – 55 хвилин.

Всі запобіжні заходи в карантинних умовах виконуватимуться, тому всі працівники театру працюватимуть у засобах індивідуального захисту (масках та рукавичках). При вході глядачі проходитимуть температурний скринінг. Також для відвідувачів будуть в доступі санітайзери для обробки шкіри рук, а між сидіннями глядачів передбачена соціальна дистанція.

 

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