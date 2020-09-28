Допоки воно б'ється у наших грудях - ми живі. І хоча головна його функція - перекачувати кров, ним ми звикли "любити", "переживати" і "відчувати".

Сьогодні, 29 вересня, надзвичайно важливий день - Всесвітній день серця. І це, як на мене, чудовий привід прислухатися до свого.

Кілька цікавих фактів: за добу наше серце скорочується сто тисяч разів і перекачує 15 тисяч літрів крові. Якби серця усіх людей на планеті запрацювали як один насос, на те, аби перекачати об'єм крові, що дорівнює об'єму води у всіх річках Землі, знадобилося б усього 3,5 годин.

Звісно, зараз я говорила про ЗДОРОВЕ серце. Тому, якщо давно своє не перевіряли - заплануйте профілактичний візит до лікаря. А ще - дочитайте цей матеріал до кінця і, можливо, саме завдяки Вам продовжить битися іще одне серце.

МІСЦЕ, ДЕ СЕРЦЯ “СТИСКАЮТЬСЯ”

Реанімація Національного інституту серцево-судинної хірургії ім.М.М.Амосова - девять ліжок, які майже ніколи не бувають вільними. Це саме те місце, де за життя боряться дітки із вродженими вадами серця. Хтось із них уже ходить до школи, хтось лише навчився вимовляти “мама”, а хтось лише недавно з'явився на світ. Веронічка - саме з таких.

На ній немає живого місця: все тіло в бинтах і пластирах, з-під яких виходять катетери і дроти. Поряд з ліжком - яруси крапельниць і апарати життєзабезпечення. Із перших секунд дівчинці доводиться боротися за життя: вона народилася крихітною, усього 1750 грамів, і одразу з двома вадами серця - дефектом міжшлуночної перетинки та мітральною недостатністю. Обидві вади - несумісні з життям. Одразу після огляду кардіолог шокував батьків: єдиний вихід врятувати донечку - операція на відкритому серці. І ситуація з Веронікою - далеко не унікальна.

НАРОДИТИСЯ ІЗ ХВОРИМ СЕРЦЕМ МОЖЕ БУДЬ-ЯКА ДИТИНА

В Україні щороку народжуються 5 тисяч діточок із вродженими вадами серця. І третину із них, а це – 1600 немовлят, лікарі виписують із пологових навіть без підозри на страшний діагноз, хоча оперувати таких діток потрібно в перші ж дні життя. Половина малюків, на жаль, помирають. Ті ж, кому щастить, як, до прикладу, Вероніці, потрапляють до Національного інституту серцево-судинної хірургії ім.М.М. Амосова.

Це найбільший в Україні профільний заклад, де рятують дитячі серця. Там народжують немовлята з критичними вадами серця, хоча на периферії лікарі наполегливо «радять» майбутнім мамам вагітність перервати, а кардіохірурги беруться за порятунок тих, хто має синдром гіпоплазії лівих відділів серця, тобто половину органу. За рік в Інституті обстежують 10-12 тисяч маленьких сердець і виконують 700-750 операцій діткам. Показник летальності - на рівні найкращих європейських клінік: 1,5-2%.

ДОПОМОГА ТИМ, ХТО “ЛАГОДИТЬ” СЕРЦЯ

Та часто, коли вже зрозуміло, що треба оперувати - саме так було з Веронічкою - на заваді стають гроші. На витратні матеріали і медикаменти в середньому потрібно 40 тисяч гривень. Зазвичай для родин - це непосильні суми.

Чому так відбувається? Абсурд, але така важлива установа, як Національний інститут серцево-судинної хірургії ім.М.М. Амосова, з року в рік державою критично недофінансовується. Нестача медикаментів, виробів медичного призначення та застаріле обладнання - це те, що відділяє діток від одужання.

Аби фахівці Інституту мали змогу якісно і вчасно “лагодити” серця своїх маленьких пацієнтів, Благодійний фонд “Твоя опора” уже п'ять років системно підтримує цю медустанову. На медикаменти і життєво важливе обладнання за цей час ми спрямували 20 мільйонів гривень. Серед придбаного навіть унікальний для України апарат інтракардіальної УЗД вартістю понад 1 млн. грн.

Але цифра, якою ми особливо пишаємося - 478. Саме стільки діток із вродженими вадами серця вдалося прооперувати коштом наших донорів - це як великі компанії, так і тисячі простих українців, які відгукуються на наші прохання про допомогу. 478 діток були в обставинах, коли лікування їм оплатити не могли - це ті, хто народилися в малозабезпечених родинах, дітки мам-одиначок, або ті, хто батьків взагалі не мають. Усі вони отримали шанс на життя завдяки вмінню лікарів і чуйності чужих людей.

ЗДОРОВЕ СЕРДЕЧКО ДЛЯ ВЕРОНІКИ

Вероніка - одна із тих 478 щасливчиків. Її сердечко кардіохірургам вдалося полагодити за п'ять годин. Усе минуло успішно. Після тижня в реанімації крихітку перевели до звичайної палати, а згодом вона поїхала додому. Нині дівчинка у безпеці. Її сердечко добре качає кров. Тепер вона - звичайна дитина.

Тож, сьогодні, у цей символічний день, я би хотіла сказати “дякую” усім, завдяки кому продовжують битися серця.

А також хочу попросити Вас не спинятися. Адже серцева вада не обирає, ніхто не знає, кого вона може вразити і в якому пологовому будинку на світ просто зараз з'являється крихітка, серце якої має дефект. Важливо, аби в цьому пологовому стояв хороший УЗД-апарат, який допоможе розгледіти ваду, важливо, щоб у закладі, де будуть її оперувати, були ліки, а в операційній і реанімації - усі необхідні прилади. Тому просто зараз ми знову проводимо збір на www.dobro.ua

І хоча я не втрачаю віри у те, що колись на захисті діток із вродженими вадами серця стане держава, поки окрім нас їм немає на кого розраховувати. Підтримаймо їхні серця!