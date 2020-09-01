Театр ляльок розпочинає 37-й театральний сезон: плануйте дозвілля ваших дітей вже зараз

Пориньте у світ казок та фантазій! Театр ляльок відкриває новий театральний сезон.

КЗ ТВЗК «Театр ляльок на лівому березі Дніпра» відкриває 37-й театральний сезон 5 вересня 2020 року та запрошує всіх бажаючих на перегляд вистав.

У зв’язку із ситуацією по всьому світу театральний сезон розпочинається з вистави «Лікар Айболить». Актуальна тема, що підіймає важливі питання пов’язані з життями людей. Історія про лікаря Айболитя, який ризикуючи власним життям завжди лікує та захищає тих, хто його потребує. Взяти Крокодила в асистенти, чи вмовити друга Робінзона дати свого корабля, щоб поїхати до Африки лікувати тварин, зустріти найстрашнішого пірата Бармелея, потрапити у полон, втекти, вилікувати хворих, втратити корабля та все одно повернутися до дому – це все про нього. Тож приходьте подивитися виставу про небайдужого лікаря, його підопічних та їх неймовірні пригоди.

Також в цьому місяці ви зможете переглянути улюблену всіма виставу «Чому довгий ніс у слона», яка є своєрідною пародією на суспільство, що не здатне до змін. Чванливому оточенню протистоїть особа, яка прагне розвитку. Допитливість маленького невгамовного Слонятка дає йому нові знання, допомагає здобути нові навички. Історія вчить знаходити відповіді на всі свої питання, якими б безглуздими вони не здавались. Крім того, ця вистава стала переможцем у двох номінація престижної театральної премії «Київська пектораль-2016»: «Краща вистава для дітей» та «Краща сценографія».

Або ж Ви маєте змогу потрапити до чарівної країни «Тілімілітрямдії» завдяки однойменній виставі. Майже кожен в дитинстві вигадував свою мову або жести для спілкування з друзями, а може і самих друзів вигадував. Фантазія ніколи не обмежує поштовхи до мрій. Так і в цій виставі Ведмідь вигадує цілу країну Тілімілітрямдію зі своїми жителями, правилами та мовою. Однак, поодинці важко втримати таку відповідальність на своїх плечах. Тому приходьте на виставу та дивіться, як друзі допомагають подолати перешкоди до руйнування країни та захиститися від ворогів.

Всі запобіжні заходи в карантинних умовах виконуватимуться, тому всі працівники театру працюватимуть у засобах індивідуального захисту (масках та рукавичках). При вході глядачі проходитимуть температурний скринінг. Також для відвідувачів будуть в доступі санітайзери для обробки шкіри рук, а між сидіннями глядачів передбачена соціальна дистанція.

І ще одна гарна новина – в театрі готується прем’єра вистави про надзвичайного вигадника Барона Мюнхгаузена! Слідкуйте за новинами!