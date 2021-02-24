«Молчат Дома»: в Киеве выступит группа, альбом которой вошел в ТОП-50 мировых постпанк-релизов десятилетия

Новые инди-герои из Беларуси гонят к нам пасмурное синтетическое звучание из 1980-х. Группа «Молчат Дома» всего за несколько лет превратилась в главный феномен постпанка.

Тройка из Минска уверенно откатывает европейские и американские туры. И вот уже к концу весны этот инди-феномен прибьет волнами ностальгии к Киеву.

Культовый альбом музыкантов «Этажи» стал одним из лучших в жанре постпанк, выпущенных с 2010 по 2019 год. В топе песни «Молчат Дома» находятся наряду с релизами Дэвида Боуи, Ника Кейва, Slowdive, Motorama, Lebanon Hanover, Kontravoid, Have a Nice Life, Wire, Chromatics, Cold Cave, Die Selektion, DIIV, Soviet Soviet. В конце прошлого года их трек «На дне» был использован в рекламной кампании новой коллекции бренда Hugo Boss. Если вы хотя бы изредка бываете в TikTok, тогда «Молчат Дома» вам точно известны. Именно под их трек «Судно» наши юноши пилят видосы с постсовковыми реалиями, а молодежь с Запада под эти звуки неистово отрывается.

До недавнего времени «Молчат Дома» знали в основном именно там. Ребята до сих пор сами не могут свести все воедино: почему западные слушатели первыми облюбовали их ностальгические мотивы. По легенде, первый интерес с Запада начал липнуть к группе после какого-то сбоя алгоритмов YouTube. Тогда их трек «Этажи» стал появляться в рекомендациях совершенно разных людей, в том числе по Европе и США.

Наши уши услышат в их звучании нескрываемые постпанк-мотивы от группы «Кино». Иностранцы слышат в них ментальное продолжение Motorama. Но в одном все сходятся точно: это ностальгия не по прошлому, эта ностальгия касается будущего. Эта суровая, странная, часто депрессивная, но спонтанная и мягкая музыка готова расшифровать новый культурный код Беларуси.

Она будет понятна тем, кто вживую ходил на Цоя, и тем, кто сейчас пойдет в Google искать, кто это такой. Звуковая эстетика 80-х, которую играют «Молчат Дома», снова становится актуальной. А некоторые и вовсе уверены, что она никуда не исчезала, просто теперь это снова приобретает первоначальную форму. Ведь только нам те времена помнятся дефицитными, застойными и отстойными. Во всем же мире 80-е ассоциируются с современным ренессансом: появление новой моды, новой музыки, новых культур. «Молчат Дома» бессознательно заскочили в актуальный вагон старого «Электрона».

Нырнуть с головой в ностальгическую атмосферу постпанка, синти-вейва и неонового мрака украинские фанаты инди-рока смогут уже 28 мая в Киеве на открытой арене Зеленого театра.

ГДЕ: Зеленый театр, Парковая дорога, 2, Киев

КОГДА: 28 мая, 20:00

КУПИТЬ БИЛЕТЫ ОНЛАЙН