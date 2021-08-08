Куда пойти в Киеве 13 - 15 августа 2021 (афиша)
8 августа 2021 13:25
Александр Кива
Куда пойти в Киеве 13 - 15 августа 2021 (афиша)
пресс-служба
Куда пойти в Киеве на выходных - 13, 14, 15 августа. На концерт, фестиваль или в кинотеатр? Выбор за вами!
13 августа – на фестиваль Белые ночи (White Nights Festival. Africa)
13 и 14 августа 2021 года в Киеве на арт-заводе «Платформа» состоится фестиваль электронной музыки White Nights Festival. Africa! Эта громкое событие лета объединило 22 направления музыки, современное искусство, артефакты африканской культуры, 6 больших сцен и невероятное настроение! Для фестиваля организаторы подготовили 100 тонн декораций, специальный свет и особую атмосферу загадочного дикого мира Черного континента. И, конечно, вас ждут специальные коктейли и вкусная еда!
14 августа – на концерт Натальи Могилевской
14 августа 2021 года певица Наталья Могилевская будет покорять сцену на воде в Bakkara River Party! По-настоящему праздничное событие для всех поклонников яркой артистки. Концерт волшебной исполнительницы станет источником мощной энергии и только положительных впечатлений. Пропустить – невозможно!
15 августа – в кино на фильм НЕидеальный мужчина
О чем? В обыденной жизни неординарной Альмы появляется Том - олицетворение идеального мужчины для необычной женщины. За короткий срок Тому предстоит доказать свое совершенство и разобраться в истинной любви.
Интересный факт. Главные роли в комедии "НЕидеальный мужчина" исполнили Дэн Стивенс, звезда шоу "Аббатство Даунтон" и "Легион", а также фильмов "Красавица и чудовище", "Гость", "Бывшая с того света", "Евровидение: История огненной саги", а также Марен Эггерт ("Место преступления", "Эксперимент", "Женщина в конце пути”), которая получила престижного "Серебряного Медведя" за лучшую женскую роль на Берлинском кинофестивале, где "НЕидеальный мужчина" стал одним из фаворитов конкурсной программы. Также в одной из ролей появится звезда культовой ленты "Тони Эрдманн" Сандра Хюллер.