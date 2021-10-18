50 арт-работ выдающихся художников из 15 стран на первой украинской Биеннале Цифрового и Медиа Искусства

18 октября 2021 21:25 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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50 арт-работ выдающихся художников из 15 стран на первой украинской Биеннале Цифрового и Медиа Искусства
Биеннале Цифрового и Медиа Искусства
пресс-служба

В Киеве открылась первая Украинская Биеннале Цифрового и Медиа Искусства, главная тема которой - "З0 лет Свободы".

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На Биеннале представлены 50 уникальных и разнообразных инсталляций – от классических до новейших: аудиовизуальные, видео-арт, кинетические-, VR- и NFT-экспонаты, представленные на 700м² современной медиа галереи ARTAREA в Киеве.

С 15 по 30 октября каждый имеет возможность посетить Биеннале с работами художников из 15 стран, а именно - из Испании, Франции, Италии, Великобритании, Нидерландов, Германии, Португалии, Шотландии, Румынии, Ирана, Канады, Японии, Тайваня, Южной Кореи, Сингапура и Украины.

Благодаря поддержке Украинского культурного фонда, посольства Королевства Испании в Украине и Испанского Агентства по развитию (AECID), вход для всех посетителей - бесплатный.

На открытии Биеннале присутствовали Господин Хавьер Фуэнтес, советник посольства Королевства Испании в Украине, кураторы Биеннале - Юрий Лех и Валерий Коршунов, и художники - Солиман Лопес (Испания), Анаис Мед тен Анкст (Франция), Сандрин Дюмье (Франция), генеральный директор Item Media Адольфо Санчес (Испания), Тая Кабаева (Украина).

«30 лет свободы» – тема первой Украинской Биеннале Цифрового Медиа искусства, осмысливает состояние независимости украинцев и феномен свободы человека в эру постковида. Через современные работы международных художников мы представляем взгляд изнутри – из Украины и снаружи, благодаря привлечению международных художников, международного куратора и международной программы, – рассказывает украинский куратор Биеннале Валерий Коршунов.

Украинский куратор Биеннале Валерий Коршунов

То, что мы представили на выставке – это микрокосмос! Современное диджитал-искусство представлено сегодня чрезвычайно широко. Мы выбрали лучшие экспонаты, которые наиболее информативно и как можно более широко познакомят с таким видом искусства, с цифровым форматом. Украинская Биеннале Цифрового и Медиа Искусства – уникальная возможность познакомиться с мировым современным искусством в Киеве, – рассказывает Юрий Лех, международный куратор.

Такие мероприятия хорошо показывают, что они могут быть отличным инструментом для взаимного обмена и развития культур. Мы очень довольны, что на выставке представлено 50 работ, 17 из которых принадлежат испанским художникам. Для нас большая честь и гордость, что мы представляем испанскую культуру, но, вместе с тем, видим много произведений украинских и художников из других стран, и таким образом знакомимся с другими культурами и опытом. В следующем году Испания, как и многие другие страны, будет отмечать 30 лет дипломатического сотрудничества с Украиной. Но сейчас мы празднуем открытие этой грандиозной Биеннале, – сказал Хавьер Фуэнтес, советник посольства Королевства Испании в Украине, руководитель отдела культуры.

Хавьер Фуэнтес, советник посольства Королевства Испании в Украине, руководитель отдела культуры

После официальной части кураторы выставки Валерий Коршунов и Юрий Лех провели кураторскую экскурсию и познакомили гостей с уникальными экспонатами.

На первом этаже экспозиции представлена ​​масштабная видеопроекция, на которой представлены видеоарт-работы международных художников, отдельно представлена ​​зона с VR экспонатами, и видеоработы украинских художников, проектная инсталляция Marie-France Giraudon. Невероятный отзыв у гостей получил интерактивный экспонат METAMORPHY от проекта Scenocosme из Франции.

Анаис Мед тен Анкст, работает вместе с Gregory Lasserre в проекте Scenocosme: "Мы работаем в аудиовизуальном искусстве уже более 20 лет. Проект, который я сегодня представляю, - это произведение о взаимодействии человека и окружающей среды. Это взаимодействие проходит через прикосновение - мы приглашаем людей прикоснуться к экрану из ткани, похожей на кожу», - рассказала художница о своем экспонате.

На втором этаже встречает нас композиция от Олега Харча – Велкам Маск, интерактивная инсталляция INCREMENTAL GOD от румынских художников и еще 7 комнат с инсталляциями международных художников, которые художники презентовали лично.

Адольфо Санчес, испанский художник представил свой проект «Siamesse»: «Произведение« Siamesse »было создано группой художников, работавших в разных направлениях - аудиовизуальная инсталляция, программирование, и тому подобное. Ты указываешь свои биометрические данные - вес, рост, возраст и программа создает ваше аудиовизуальное альтер эго, которое вы видите и слышите на экране в обмен на ваши персональные данные. Это о нашем современном диджитальном мире, в котором мы обмениваем наши личные данные, создавая своего диджительного двойника в сети".

Свой NFT экспонат представил Солиман Лопес, испанский художник, директор ESAT LAB:

В проект« 30 лет свободы» я представил свою работу «Olea». Это название крипто валюты, код которой зашифрован в нашей ДНК. И эта молекула закапсулирована в оливковом масле. Таким образом, я смог совместить 2 мира – блокчейн и то, что существует как начальная материя. Это – аудиовизуальная инсталляция, но лучше один раз увидеть, чем много услышать.

Закрывал первый день Биеннале аудиовизуальный перформанс AFTERSHOCK – масштабная проекция на здание галереи от известного артиста Herman Kolgen из Канады.

Посетить Украинскую Биеннале Цифрового и Медиа Искусства можно ежедневно с 12:00 до 20:00, в культурно-художественном комплексе "ARTAREA": в Киеве по улице Софиевская, 11-15. Каждый день в 13:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 вы можете пройти с экскурсией по выставке с сопровождением медиаторов. Вход свободный.

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