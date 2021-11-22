Всеукраїнський театральний фестиваль-премія ГРА оголошує фінал!

3 20 листопада по 2 грудня 12 вистав-фіналістів ІV Всеукраїнського театрального фестивалю-премії ГРА можна дивитись online!

12 вистав-фіналістів, які потрапили в шортліст ІV Всеукраїнського театрального фестивалю-премії ГРА, з 20 листопада по 2 грудня можна буде подивитись на каналі «НСТДУ України» в YouTube та на сторінках Спілки та Фестивалю-Премії ГРА у Facebook.

Через форс-мажорні обставини, спричинені пандемією COVID-19, фінальний показ вистав відбудеться у форматі online.

Всеукраїнський театральний фестиваль-премія ГРА / пресс-служба

Для визначення лауреатів фестивалю-премії залучено міжнародне журі, яке вибере переможців у шести загальних номінаціях: За найкращу драматичну виставу; За найкращу виставу для дітей; За найкращу музичну виставу у жанрі опери/оперети/мюзиклу; За найкращу хореографічну/балетну/пластичну виставу; За найкращу камерну виставу (до 150 глядачів); За найкращу пошуково-експериментальну виставу (на перетині театральних/мистецьких жанрів). До складу цьогорічного міжнародного журі увійшли відомі режисери, продюсери, мистецтвознавці із Франції, Португалії, Литви, Польщі та Нідерландів.

Всеукраїнський театральний фестиваль-премія ГРА / пресс-служба

У 2020 році українські театри попри пандемічну напругу та інші зовнішні несприятливі фактори запропонували на розгляд експертної ради премії ГРА - 89 різножанрових проєктів, що надійшли з 23 міст України. У порівнянні з 2019 роком, коли було подано 83 вистави, ІV «ГРА» знов побила власний рекорд. За традиційно активним Києвом (32 заявки), цього року суттєво підтягнувся Захід, з міст і містечок якого подалося 24 ГРАвці. З’явилися й міста-дебютанти – Луцьк, Кропивницький та Кременчук.

Тож у фіналі ГРАтимуть театри з Києва, Львова, Одеси, Берегова, Луцька, Рівного, Тернополя.

Всеукраїнський театральний фестиваль-премія ГРА / пресс-служба

Церемонія нагородження та урочисте закриття фестивалю відбудеться в Києві 4 грудня 2021 р. Всі бажаючі стати свідками головної театральної події року можуть 4 грудня о 19:00 зайти на сторінку ГРИ в Facebook або YouTube-канал НСТДУ, переглянути пряму трансляцію та першими дізнатись імена переможців.

Нагадуємо, засновником та організатором Фестивалю-Премії «ГРА» (GRA - Great Real Art) є НСТДУ. «ГРА» проводиться на конкурсній основі один раз на рік за підсумками минулого календарного року. Цьогоріч театри представляють прем’єри, що вийшли у період з 1 січня по 31 грудня 2020 року. Заявки надходили з різних регіонів України від різних за формою власності і форматом роботи, але обов’язково - професійних театральних колективів. Далі Експертна рада фестивалю (складається з відомих і компетентних театральних критиків, театро- і музикознавців) обрала 30 кращих. Саме вони потрапили до лонгліста і продовжили боротьбу. Протягом травня-липня експерти подорожували містами України і переглядали вистави з лонгліста наживо. В липні було оприлюднено шортліст з 12-ти вистав, які пройшли до фінальної частини.