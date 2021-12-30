Новогодний мюзикл для всей семьи "Новая Снежная Королева" с Олей Поляковой
На сцене Дворца «Украина» уже проходят премьерные показы новогоднего мюзикла для всей семьи – «Новая Снежная Королева» с участием ТОП-артистов.
Вас будут ждать:
1. Лучшие цирковые артисты Украины.
2. Любимые звезды в роли актеров (Оля Полякова, Дмитрий Коляденко, Михаил Соколовский, Владимир Горянский).
3. Масштабные декорации.
4. Интерактивная высокотехнологичная постановка.
Для создания мюзикла задействована команда лучших постановщиков Украины: оригинальный сценарий написан авторами студии «Квартал 95», авторская музыка Дмитрия Саратского – одного из самых известных композиторов современной Украины, режиссером и хореографом шоу выступит Александр Лещенко, известный своими масштабными постановками в Украине и за ее пределами.
В шоу принимают участие лучшие цирковые артисты и танцоры Украины, среди которых специальные гости – уникальный танцевальный LED-коллектив из Днепра Light Balance (победители America's Got Talent, 2017).
Не пропустите главное событие этой зимы!
Когда: каждый день, до 4 января
Где: Дворец «Украина».
Адрес: улица Большая Васильковская, 103.
Сколько стоит: от 250 гривен.
Билеты: по ссылке