Війна очима художниці: у Національному заповіднику «Софія Київська» відбудеться виставка «Жінка. Україна. Перемога»

З 8 лютого до 10 березня в Національному заповіднику «Софія Київська» відбудеться виставка членкині національної спілки художників України Марії Поліщук «Жінка. Україна. Перемога».

Роботи розкривають війну очима мисткині, почуття українців та їхню віру в перемогу.

Виставка дасть змогу заглибитися у світ образів та почуттів, щоб відчути, як формується історія з глибин національної душі. Загалом виставка передає сьогоднішні події в нашій країні через три складові частини.

Перша – Жінка. Погляд на війну очима жінки, у якому поєднуються відчуття страху, незахищеності, самотності, а також спротиву, волелюбності й незламності. У своїх роботах художниця передає відчуття тих, хто народжує синів, які захищають країну ціною свого життя.

Друга – Україна. Країна, яку багато хто намагався захопити і знищити. У різні етапи історії Україна змушена доводити право на існування, захищати території та своїх людей. На думку художниці, Україна має вольову жіночу енергетику, яка віками вимушена доводити свою незалежність.

Третя – Перемога. Війна виснажує, ламає, випалює і вбиває найкращих, але кожен виклик ще більше згуртовує, об’єднує і виводить на новий рівень самосвідомість нації.

Зокрема, серед робіт уперше презентують картину «Непереможна», яку Марія Поліщук створила за два тижні до повномасштабної війни.

Картина «Непереможна» «народилася» саме тоді, коли мені дуже не хотілося вірити, що війна все-таки почнеться. Ми відпочивали в кафе, водили дітей на гуртки, будували плани на майбутнє, проте відчували, що в повітрі особливе напруження, – коментує Марія Поліщук.

Художниця побачила у своїй уяві образ, який потім відтворила на картині. Це – Україна-Мати, яка в молитві схилилась над українською землею у вогні. Образи чорних птахів вималювалися в бойові літаки, і художниця, хоч і не хотіла вірити, але відчула неминуче.

Зараз Україна бореться за свою свободу та незалежність. Проте, за словами художниці, усі ці події не просто стосуються свободи слова чи незалежності країни. Це про визволення української душі від темряви та зла. І саме це вона відтворює у своїх роботах.

Ми дуже пишаємося нашими військовими. Це Воїни Світла, які захищають нас! Зараз потрібна мужність, щоб засвітити нашу землю світлом Перемоги! З болем народжується новий світ! Я знаю, що ми воскреснемо з попелу і засяємо небувалою працею і красою нації! – додає Марія Поліщук.

Під час виставки зможете задонатити кошти на підтримку військових і отримати листівки з картинами Марії Поліщук за будь-яку комфортну для вас суму. Усі кошти підуть на закупівлю дрона DJI Mavic 3 Pro для підрозділу артрозвідки 116-ї ОМБР.