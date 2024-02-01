Війна очима художниці: у Національному заповіднику «Софія Київська» відбудеться виставка «Жінка. Україна. Перемога»

1 лютого 2024 17:15 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

Головний редактор

Усі статті автора...

Війна очима художниці: у Національному заповіднику «Софія Київська» відбудеться виставка «Жінка. Україна. Перемога»

З 8 лютого до 10 березня в Національному заповіднику «Софія Київська» відбудеться виставка членкині національної спілки художників України Марії Поліщук «Жінка. Україна. Перемога».

Читайте такожТелевізійний сезон весна-2024 на СТБ: дати прем'єр проєктів, реаліті та серіалів
Роботи розкривають війну очима мисткині, почуття українців та їхню віру в перемогу. 

Виставка дасть змогу заглибитися у світ образів та почуттів, щоб відчути, як формується історія з глибин національної душі. Загалом виставка передає сьогоднішні події в нашій країні через три складові частини.  

Перша – Жінка. Погляд на війну очима жінки, у якому поєднуються відчуття страху, незахищеності, самотності, а також спротиву, волелюбності й незламності. У своїх роботах художниця передає відчуття тих, хто народжує синів, які захищають країну ціною свого життя.

Друга – Україна. Країна, яку багато хто намагався захопити і знищити. У різні етапи історії Україна змушена доводити право на існування, захищати території та своїх людей. На думку художниці, Україна має вольову жіночу енергетику, яка віками вимушена доводити свою незалежність.

Третя – Перемога. Війна виснажує, ламає, випалює і вбиває найкращих, але кожен виклик ще більше згуртовує, об’єднує і виводить на новий рівень самосвідомість нації. 

Зокрема, серед робіт уперше презентують картину «Непереможна», яку Марія Поліщук створила за два тижні до повномасштабної війни. 

Картина «Непереможна» «народилася» саме тоді, коли мені дуже не хотілося вірити, що війна все-таки почнеться. Ми відпочивали в кафе, водили дітей на гуртки, будували плани на майбутнє, проте відчували, що в повітрі особливе напруження, – коментує Марія Поліщук.

Художниця побачила у своїй уяві образ, який потім відтворила на картині. Це – Україна-Мати, яка в молитві схилилась над українською землею у вогні. Образи чорних птахів вималювалися в бойові літаки, і художниця, хоч і не хотіла вірити, але відчула неминуче.  

Зараз Україна бореться за свою свободу та незалежність. Проте, за словами художниці, усі ці події не просто стосуються свободи слова чи незалежності країни. Це про визволення української душі від темряви та зла. І саме це вона відтворює у своїх роботах.

Ми дуже пишаємося нашими військовими. Це Воїни Світла, які захищають нас! Зараз потрібна мужність, щоб засвітити нашу землю світлом Перемоги! З болем народжується новий світ! Я знаю, що ми воскреснемо з попелу і засяємо небувалою працею і красою нації! – додає Марія Поліщук.

Під час виставки зможете задонатити кошти на підтримку військових і отримати листівки з картинами Марії Поліщук за будь-яку комфортну для вас суму. Усі кошти підуть на закупівлю дрона DJI Mavic 3 Pro для підрозділу артрозвідки 116-ї ОМБР.

  • Де: Національний заповідник «Софія Київська», Брама Заборовського, Георгіївський провулок, 2.
  • Коли: 8 лютого – 10 березня

 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

афіша виставка

Матеріали на тему

Національна опера України – афіша на вересень 2023 року
Афіша

Національна опера України – афіша на вересень 2023 року
Венздей. Продовження – оголошена дата прем‘єри
Афіша

Венздей. Продовження – оголошена дата прем‘єриPR
Літо на ВДНГ повертається: локації, що відновили роботу на території комплексу
Афіша

Літо на ВДНГ повертається: локації, що відновили роботу на території комплексу
Чілдрен Кінофест-2022 оголосив Амбасадорку
Події

Чілдрен Кінофест-2022 оголосив Амбасадорку
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Таємниці ДНК 5 сезон: дивитися 15 випуск онлайн (ефір від 19.11.2023)

Таємниці ДНК 5 сезон: дивитися 15 випуск онлайн (ефір від 19.11.2023)
Таємниці ДНК 5 сезон: дивитися 14 випуск онлайн (ефір від 12.11.2023)

Таємниці ДНК 5 сезон: дивитися 14 випуск онлайн (ефір від 12.11.2023)
«єПитання»: Новий канал знімає другий сезон розважального шоу

«єПитання»: Новий канал знімає другий сезон розважального шоу
Шпиталь: дивитися 2 серію онлайн

Шпиталь: дивитися 2 серію онлайн

Популярне відео

Таємниці ДНК 5 сезон: дивитися 15 випуск онлайн (ефір від 19.11.2023)

Таємниці ДНК 5 сезон: дивитися 15 випуск онлайн (ефір від 19.11.2023)
Таємниці ДНК 5 сезон: дивитися 14 випуск онлайн (ефір від 12.11.2023)

Таємниці ДНК 5 сезон: дивитися 14 випуск онлайн (ефір від 12.11.2023)
Шпиталь: дивитися 2 серію онлайн

Шпиталь: дивитися 2 серію онлайн
MÉLOVIN – лідер у глядацькому голосуванні в Європі: «Я написав пісню про наше музичне ДНК»

MÉLOVIN – лідер у глядацькому голосуванні в Європі: «Я написав пісню про наше музичне ДНК»
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK