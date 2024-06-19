Унікальний пластичний перформанс, де поєдналися вода, полотна та найбільша в Україні екранна проєкція.

Жодного слова. На очах глядачів оживе історія, створена красою тіла, відвертими емоціями 20 танцівників, акторів та перформерів, візуальним контентом та проникливою музикою українських творців: Євгена Хмари, Анатолія Гернаденка, Сергія Бакая, Diresh, Odara. За багаточисельними проханнями глядачів в цей день, 21 червня, відбудеться 2 покази – о 17:30 та 20:00 в Pochayna Event Hall.

Атлантида – загублений, унікальний та міфічний світ, який було давно втрачено. У кожного своя Атлантида. Хтось шукає її в минулому, інші – в майбутньому, але ця історія відбувається саме зараз із кожним із нас. Ми загубили свою Атлантиду повністю або частково, і лише ми здатні її віднайти.

Перформативний театр AKTORSTVO theatre представить перформанс «ТИ – АТЛАНТИДА». / Пресслужба

Вистава створює метафоричний простір чогось величного та надлюдського, міфічного та нереального, занурює нас у вигаданий світ. Навчає глядачів літати над землею та дихати під водою. Показує, яку жертву несли найпросвітленіші люди Землі, та чи маємо ми понести цю жертву зараз.

Ми перенесемося в Новий вимір, який утворився завдяки чуттєвим людям Землі та величним філософам Атлантиди. Кожен представник цих світів має свій неповторний код, та тільки за їх поєднання народиться диво - ідеальна людина, згадана Да Вінчі, оспівана в міфах та легендах, бажана і довгожданна, світло та надія усього людства. Пропонуємо тобі прислухатись до відчуттів та пройти свій власний неповторний шлях до самого себе, де ти вже є ідеальним та унікальним у цьому світі! Ти - Атлантида. Світ чекає твоєї появи! – розповідає Люся Пономаренко про перформанс.

Перформативний театр AKTORSTVO theatre представить перформанс «ТИ – АТЛАНТИДА». / Пресслужба

Режисер – Люся Пономаренко

Хореограф-постановник – Іван Юрків.

Музика – Євген Хмара, Анатолій Гернаденко, Сергій Бакай, DIRESH, ODARA.

Чому потрібно подивитись «ТИ – АТЛАНТИДА»? Щоб:

Замислитися над сенсом життя.

Відчути красу та силу людського духу.

Повірити у власні можливості.

Перформативний театр AKTORSTVO theatre представить перформанс «ТИ – АТЛАНТИДА». / Пресслужба

Тривалість вистави – 80 хвилин.

Коли: 21 червня, 2 сеанси о 17:30 та 20:00.

Де: Київ, пр-т Степана Бандери, 23, Pochayna Event Hall, 3 поверх ТЦ GORODOK Gallery

Вартість: 350–900 грн

Квитки: https://kyiv.karabas.com/ua/teatralno-multimedijne-shou-ti-atlantida-4