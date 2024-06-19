Перформативний театр AKTORSTVO theatre представить перформанс «ТИ – АТЛАНТИДА»
Унікальний пластичний перформанс, де поєдналися вода, полотна та найбільша в Україні екранна проєкція.
Атлантида – загублений, унікальний та міфічний світ, який було давно втрачено. У кожного своя Атлантида. Хтось шукає її в минулому, інші – в майбутньому, але ця історія відбувається саме зараз із кожним із нас. Ми загубили свою Атлантиду повністю або частково, і лише ми здатні її віднайти.
Ми перенесемося в Новий вимір, який утворився завдяки чуттєвим людям Землі та величним філософам Атлантиди. Кожен представник цих світів має свій неповторний код, та тільки за їх поєднання народиться диво - ідеальна людина, згадана Да Вінчі, оспівана в міфах та легендах, бажана і довгожданна, світло та надія усього людства. Пропонуємо тобі прислухатись до відчуттів та пройти свій власний неповторний шлях до самого себе, де ти вже є ідеальним та унікальним у цьому світі! Ти - Атлантида. Світ чекає твоєї появи! – розповідає Люся Пономаренко про перформанс.
Режисер – Люся Пономаренко
Хореограф-постановник – Іван Юрків.
Музика – Євген Хмара, Анатолій Гернаденко, Сергій Бакай, DIRESH, ODARA.
Чому потрібно подивитись «ТИ – АТЛАНТИДА»? Щоб:
- Замислитися над сенсом життя.
- Відчути красу та силу людського духу.
- Повірити у власні можливості.
Тривалість вистави – 80 хвилин.
Коли: 21 червня, 2 сеанси о 17:30 та 20:00.
Де: Київ, пр-т Степана Бандери, 23, Pochayna Event Hall, 3 поверх ТЦ GORODOK Gallery
Вартість: 350–900 грн
Квитки: https://kyiv.karabas.com/ua/teatralno-multimedijne-shou-ti-atlantida-4