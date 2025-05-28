Коли музика стає релігією: Janeuary презентує сакральний сингл «Untie Me»
16 травня 2025 року українська співачка та авторка пісень Janeuary випустила свій новий захопливий сингл «Untie Me» – гімн прийняття. Всього. Кожного. Себе.
Її візуально вражаюче відео «Black into White» отримало схвалення критиків, вигравши дві нагороди на Europe Music Video Awards – за найкраще музичне відео, зняте на мобільний телефон, та за найкраще чорно-біле музичне відео – а також отримавши почесні згадки на London Music Video Awards, Berlin Music Video Awards, Munich Music Video Awards та International Music Video Awards.
Після свого фантастичного виступу в Національній філармонії України в березні цього року Janeuary втілює музичний досвід, який є одночасно дорослим та чутливим. З «Untie Me» вона перетворює особисту вразливість на вселенський резонанс.
За словами співачки, ця пісня – «емоційна акупунктура»: кожна нота – це ніжний прокол, що витягує біль, створюючи простір для зцілення.
Ця музика про шлях, яким ви повинні пройти. Яким би не був цей шлях. Це гімн звільнення від усіх, від усього – навіть від себе, якщо хочете.
Моя музика – це релігія, – заявляє Janeuary.
«Untie Me» – це вивільнення духу. Медитативна подорож крізь горе, свободу та прийняття. Поряд із фірмовим фортепіано Janeuary, альтом, скрипкою та віолончеллю з’являється новий інструмент – орган, який надає треку священної атмосфери.
В моєму суб’єктивному сприйнятті це інструмент очищення. Голос самої душі. Коли він звучить, я подумки розправляю руки на високій горі, вдихаю повітря, що залишилося, і зупиняю час. І я відчуваю, як обертаю його, як сферу, в долонях, – пояснює Janeuary.
Та поки світ насолоджується новинкою від Janeuary, вона вже готує багато цікавих пісень, які буде готова подарувати своїм слухачам влітку.
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