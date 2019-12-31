Украинская певица сняла в новогоднем клипе свою девушку

31 декабря 2020 16:12 Александр Кива
Украинская певица сняла в новогоднем клипе свою девушку
Украинская певица сняла в новогоднем клипе свою девушку

Юная артистка поздравляет своих поклонников с праздниками трогательной песней “Перший снiг”.

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Аня Монастырская (настоящее имя артистки) появилась в музыкальной индустрии этой осенью. Яркая, необычная, искренняя, живая она сразу привлекла внимание к себе своим видео “Де ж тут жити”.

Новый трек “Перший снiг”, как и предыдущие, записан на студии Revet Sound. Иллюстрацией к песне является маленькая видео-история, где Аня катается на коньках за руку со своей девушкой Настей. Девушки в открытых отношениях уже несколько лет, что достаточная редкость для нашего шоу-бизнеса.

— Новый год — очень теплый и нежный праздник, у меня давно была идея написать песню именно с новогодним настроением. И вот, я созрела, пришло вдохновение и получился “Перший снiг”, — комментирует артистка. — Мы не стали выдумывать ничего сложного, я позвала любимую на каток и мы сняли наше свидание там. Постановочных кадров нет, все эмоции искренние. Это видео символизирует мое отношение к празднику. Для меня Новый год — это самые близкие люди рядом и капелька волшебства. Без громких и пафосных вечеринок, карнавальных костюмов. Если есть возможность — я стараюсь уехать подальше от городской суеты.

“Перший снiг” — не просто о празднике, а также и о любви. Любовь не имеет границ. Любовь победит, несмотря ни на что.

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