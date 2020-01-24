Elledgy — Эльвира Гаврилова в новом амплуа: клип с «перчинкой» от певицы и продюсера

На небосклоне украинского шоу-бизнеса восходит новая звезда — Elledgy. Эльвира Гаврилова, продюсер, под псевдонимом выпустила клип на свой трек Love me Long.

К работе над видео она привлекла команду профессионалов digital-компании «Амиллидиус». Ее глава Богдан Терзи рассказал об этом сотрудничестве и раскрыл интересные подробности.

Богдан Терзи: «Работать с Elledgy интересно и легко»

Эпатажная Elledgy — Эльвира Гаврилова предстала перед зрителями в необычном образе.

Эльвира — настоящий профессионал: востребованный продюсер, основатель национальной премии Топ-100 «Гордость и красота Украины», владелица компании по майс-туризму, дизайнер, телеведущая, блогер, и это еще не все ее ипостаси. Со стороны она кажется хрупкой и мягкой. Но на самом деле, это настоящий лидер и прирожденный организатор с мощной деловой хваткой. Amillidius не впервые сотрудничает с Эльвирой Гавриловой, мы с ней давние партнеры. Но и для меня стало неожиданным ее желание попробовать себя в роли исполнительницы и снять клип на свою авторскую песню под псевдонимом Elledgy. Как оказалось, целью была не музыкальная карьера и взлет в чартах — Эльвира хотела обогатить свой продюсерский опыт, чтобы эффективнее продвигать талантливых исполнителей. Побывав на их месте она теперь точно знает все нюансы и подводные камни.

Я не раз убеждался, что Эльвира Гаврилова горит каждым своим проектом. Но зная ее много лет, я не подозревал, что она обладает еще и ярким актерским талантом и чарующим голосом. Чтобы научиться им владеть, понадобилось всего несколько месяцев занятий с педагогом по вокалу. Упорство и трудолюбие Эльвиры как всегда помогли добиться желаемого.

Elledgy удалось создать профессиональный продукт высокого уровня, продумав каждый момент, от слов и музыки до сюжетной линии, костюмов и локаций. Ей не понадобились даже услуги дизайнера, ведь все использованные в клипе наряды из латекса, сетки, изумрудного шелка созданы ею. На всех этапах съемки: создание сценария, кастинг актеров, режиссура, монтаж, пост-продакшн Эльвира Гаврилова старалась добиться наилучшего результата и это ей удалось.

Как проходили съемки клипа Elledgy в Одессе.

И как с актрисой, съемочной группе «Амиллидиус» было легко работать с Elledgy, так как она точно знала, как хочет выглядеть в кадре, уверенно держалась перед камерой, импровизировала. И в результате получился клип, который вызвал восторг у тысяч и тысяч подписчиков Эльвиры в инстаграме и на Youtube. Love me Long — первый опыт, который стал удачным. Ждем продолжения.

Elledgy не планирует становиться певицей, но альбом выпустит обязательно

Во время работы над созданием клипа Love me Long Эльвира Гаврилова делилась со мной своими дальнейшими планами. Как я уже упомянул, она не планирует строить карьеру поп-звезды. Одна из главных сфер ее деятельности — продюсирование моделей, талантливых детей, вокалистов, а в будущем и кинопродюсирование как в Украине, так и в Европе, где последнее время живет продюсер. И в этом смысле собственный клип, прежде всего — успешный кейс и бесценный опыт, который позволит «отшлифовать» весь процесс, чтобы избежать шероховатостей в работе с будущими клиентами и предложить авторские наработки. Однако в планах — еще и выпуск альбома, над которым уже кипит работа, и второй клип не заставит себя ждать.

Чтобы не пропустить выход новой песни Elledgy, следите за новостями на официальном сайте Elledgy (Эльвиры Гавриловой).