DJ Саня Дымов каждый день устраивает онлайн-вечеринки из дома

24 марта 2020 19:19 Александр Кива
DJ Саня Дымов каждый день устраивает онлайн-вечеринки из дома
DJ Саня Дымов
пресс-служба

Во время карантина артисты во всем мире запустили акцию #TOGETHERATHOME и постоянно выходят в онлайн в своих соцсетях, чтобы общаться со своими подписчиками, устраивают концерты, учат танцам, читают стихи.

Читайте такжеMamaRika вышла замуж: певица в свадебном платье на обложке журнала Теленеделя
Диджеи, в свою очередь, не остались в стороне – все выходят онлайн и играют свои сеты, ночные клубы тоже устраивают вечеринки в Сети.

Украинский диджей Саня Дымов в своем Instagram и Facebook устроил настоящий танцевальный марафон! Каждое утро  Саня играет музыку, которая помогает настроится на новый день. Вечером инстаграмм-пати, где Дымов общается с подписчиками, там можно даже заказать песню. И ночью – онлайн-трансляция переходит в полноценный клубный формат, где слушателям/зрителям предлагаются треки в стилях house, tech-house и techno.

Главным и самым любимым гостем всех трансляций стала кошка Сани Дымова по кличке Софи. Без нее не проходит ни один эфир, все зрители ждут ее появления на экранах своих гаджетов.

У меня в коллекции собралось очень много разноформатной музыки, которая просто лежала в собственных архивах, и теперь появилась возможность делится ею со своими подписчиками в онлайн-вещании, — говорит Саня Дымов.

Облако тегов

музыка Саня Дымов Тренды DJ Саня Дымов

Материалы по теме

Снимаем шеллак в домашних условиях: короткая инструкция
Lifestyle

Снимаем шеллак в домашних условиях: короткая инструкция
Больше не в моде: ТОП-5 антитрендов, о которых стоит забыть
Lifestyle

Больше не в моде: ТОП-5 антитрендов, о которых стоит забыть
Как выглядеть эффектно без страз и множества украшений
Lifestyle

Как выглядеть эффектно без страз и множества украшений
Какой оттенок помады выбрать на весну 2020
Lifestyle

Какой оттенок помады выбрать на весну 2020

Популярное на сайте

Основы правильного питания: нужно ли отказываться от шоколада, кофе и хлеба

Основы правильного питания: нужно ли отказываться от шоколада, кофе и хлеба
Холостяк-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 20.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 20.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 21.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 21.03.2020)
Голос країни-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 22.03.2020)

Голос країни-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 22.03.2020)

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 20.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 20.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 21.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 21.03.2020)
Голос країни-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 22.03.2020)

Голос країни-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 22.03.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.03.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.03.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK