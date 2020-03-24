DJ Саня Дымов каждый день устраивает онлайн-вечеринки из дома

Во время карантина артисты во всем мире запустили акцию #TOGETHERATHOME и постоянно выходят в онлайн в своих соцсетях, чтобы общаться со своими подписчиками, устраивают концерты, учат танцам, читают стихи.

Диджеи, в свою очередь, не остались в стороне – все выходят онлайн и играют свои сеты, ночные клубы тоже устраивают вечеринки в Сети.

Украинский диджей Саня Дымов в своем Instagram и Facebook устроил настоящий танцевальный марафон! Каждое утро Саня играет музыку, которая помогает настроится на новый день. Вечером инстаграмм-пати, где Дымов общается с подписчиками, там можно даже заказать песню. И ночью – онлайн-трансляция переходит в полноценный клубный формат, где слушателям/зрителям предлагаются треки в стилях house, tech-house и techno.

Главным и самым любимым гостем всех трансляций стала кошка Сани Дымова по кличке Софи. Без нее не проходит ни один эфир, все зрители ждут ее появления на экранах своих гаджетов.

У меня в коллекции собралось очень много разноформатной музыки, которая просто лежала в собственных архивах, и теперь появилась возможность делится ею со своими подписчиками в онлайн-вещании, — говорит Саня Дымов.