Дмитрий Шуров посвятил новый трек своей кошке Матильде - видео

Pianoбой (Дмитрий Шуров) выпустил новый клип Об'єднані Любов'ю.

Последний год, когда мы все оказались запертыми дома, показал: мы любим близких не за то, какие у них достижения-доходы-карьеры, а просто так, потому что мы объединены любовью. У кого-то самое близкое существо муж/жена, у кого-то бабушка, у кого-то приятель, а у кого-то - домашний питомец.

И нам неважно, породистый он или дворняга, мы обожаем их не за соответствие чьим-то стандартам, а за то, что они наши любимцы, а мы - их. Ведь мы все одной крови, в которой течет любовь!

Этот номер-мюзикл я посвящаю своей кошке Матильде Шуровой, звезде инстаграма, которую мы подобрали на мусорнике 6 лет назад. А также - всем кошкам-собакам, что спасли нас от одиночества в этот карантинный год: выгуливали нас, когда на улицу можно было выходить только с животным, дарили радость, когда наваливалась тревога за будущее, заставляли выходить в люди за кормом, когда мы лежали в локдаунной апатии. Настало время нам вместе отогреваться солнцем и мюзиклами, и нырять в новые жизненные приключения! И пусть все жители приютов надут свой дом! – говорит Дмитрий Шуров.