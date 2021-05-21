Букмекеры назвали претендентов на победу в Евровидении 2021: Украина в их числе

21 мая 2021 15:10 Алла Лысак
Букмекеры назвали претендентов на победу в Евровидении 2021: Украина в их числе
Букмекеры назвали пятерку претендентов на победу в Евровидении 2021: Украина в их числе
кадр из программы

Букмекерские конторы обновили котировки после второго полуфинала Евровидения 2021 в Роттердаме.

Вчера, 20 мая, отгремел второй полуфинал песенного конкурса, а уже завтра, 22 мая, мы узнаем имя триумфатора Евровидения 2021.

Читайте такжеЕвровидение-2021 финал: смотреть онлайн-трансляцию от 22.05.2021
В эти дни особое внимание приковано к букмекерским котировкам, которые, по опыту прошлых лет, позволяют с большой долей вероятности спрогнозировать победителя.  

После второго полуфинала ставки застыли и, очевидно, уже меняться не будут. 

Так, лидером по-прежнему остается Италия, на второе место вернулась Франция (обе страны являются автофиналистами и впервые выступят на сцене уже в финале), Мальта замыкает тройку, а дальше идут Украина и Швейцария. 

Не забудьте посмотреть финал завтра, в 22:00 по Киеву, трансляцию можно будет посмотреть на каналах СТБ и UA1.

Напомним, 

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