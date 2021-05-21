Букмекеры назвали претендентов на победу в Евровидении 2021: Украина в их числе
Букмекерские конторы обновили котировки после второго полуфинала Евровидения 2021 в Роттердаме.
Вчера, 20 мая, отгремел второй полуфинал песенного конкурса, а уже завтра, 22 мая, мы узнаем имя триумфатора Евровидения 2021.
После второго полуфинала ставки застыли и, очевидно, уже меняться не будут.
Так, лидером по-прежнему остается Италия, на второе место вернулась Франция (обе страны являются автофиналистами и впервые выступят на сцене уже в финале), Мальта замыкает тройку, а дальше идут Украина и Швейцария.
Не забудьте посмотреть финал завтра, в 22:00 по Киеву, трансляцию можно будет посмотреть на каналах СТБ и UA1.
Напомним,