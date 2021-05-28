Анна и Ангелина Завальские презентуют концертную программу на идиш - видео

В 2021 году они вернулись на сцену как дуэт, но уже в совершенно другом творческом амплуа. Теперь сестры Завальские называют себя The Alibi Sisters, поют песни на идиш и продолжают расширять свой репертуар.

На днях The Alibi Sisters запремьерили на официальном YouTube-канале сразу несколько песен из репертуара The Barry Sisters: известный шлягер Bublichki, знаменитый хит Yuh Mein Liebe Tochter, лирическую композицию Tsi Shpait и другие. На видео сестры исполнили их вживую под аккомпанемент бэнда.

Мы увидели колоссальный интерес к нашему проекту с песнями на идиш далеко за пределами Украины. Нам пишут из Америки, Израиля, Польши, Германии, Австрии, - говорит Анна Завальская. - И такой отклик очень ценен, поскольку многие песни из репертуара Сестер Берри, которые мы поем сейчас, родились именно на территории современной Украины. С помощью музыки мы бы хотели найти утраченные или забытые страницы нашей общей культурной биографии.

Мы планируем расширять репертуар новыми песнями как на идиш, так и на украинском, русском, молдавском и прочих языках, связанных с регионом зарождения и бытования клезмерской традиции. И хотим показать глубокую взаимосвязь разных национальностей на территории Украины, проследить наши общие корни, - рассказыват Ангелина.

Визуально и стилистически новый проект выдержан в ретро-эстетике. Сестры примерили на себя образы эстрады 50–60-х, сохранив характерную исполнительскую манеру и подачу.

Главная особенность новой концертной программы — ее эстетика и игра с ностальгическим настроением. Оркестр, изысканные образы, театральный свет и безупречный звук — все это создает лоск и дороговизну, присущие той эстрадной эпохе.

Локация для съемки — большой зал ДК «Росток» — тоже выбрали не случайно: его архитектура и интерьер советских времен концептуально поддерживают и усиливают художественную идею музыкального проекта.