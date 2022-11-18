Співачка YAROSA BURNOS у новому відеокліпі розповіла свою історію про роман із танцями

Співачка YAROSA BURNOS у новому відеокліпі розповіла свою історію про роман із танцями

Співачка YAROSA BURNOS презентує відеороботу на композицію «Що ти».

Відверто зізнаюся, не знаю, що я більше люблю – співати чи танцювати. Моя творчість відродилася лише тоді, коли я поєднала ці лінії мистецтв в єдиному напрямку, – говорить співачка.

Новий сингл «Що ти» – це мікс західної танцювальної музики, східних мотивів та солодкої української мови. У пісні співачка ділиться своєю історією про танець як мову тіла між людьми.

А у відеокліпі на даний сингл можна спостерігати, як танцювальний ритм проявляє в кожному справжні почуття, інстинкти та бажання. Ми спостерігаємо за грацією флірту в танці, за пристрастю на танцполі та дикою свободою тіла.

Для мене танець – це терапія, це можливість змінювати реальність. В найскладніші для мене часи саме танці допомагали мені швидше повернути баланс психічно-емоційного стану. Рухаючись, ми змінюємо гормональну систему в організмі, відчуваючи ритм через аудіальний сенсор сприйняття, впливаємо на нейронну роботу мозку, тримаючи темп, балансуємо дихання, і цим самим регулюємо роботу нервової системи… Тому коли мені кажуть, що зараз не час для танців, я вважаю, що саме час, – ділиться YAROSA BURNOS.

Режисером кліпу стала сама співачка.

Я не боюсь эксперементувати. Не боюсь братися за абсолютно нові сфери діяльності. Хоча страх відповідальності перед командою був. Режисура – це не мій профіль, але у мене було бажання передати візуально ті образи, що відчуваю саме я слухаючи цю пісню. Що ж, можу лише сказати: там де твій страх – там твій ресурс. А коли інтуїтивно дозволяєш собі робити те, що щиро хочеш, то знаходиш свою силу, знаходиш справжнього себе.