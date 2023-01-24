El Kravchuk презентував нову пісню

Нову композицію під назвою "Кіт-собака" El Kravchuk присвятив героїчним українським жінкам.

За одинадцять місяців війни відомий український виконавець El Kravchuk пережив глибоку власну драму і весь цей час перебуває в Києві, в гущі подій країни.

Ця нова пісня - присвята героїчним українкам. В той час, коли мужні воїни боронять країну, жінки захищають тили, захищають сім'ї. З перших хвилин навали, мільйони і мільйони жінок, дітей, старих і молодих рушили зі сходу на захід. Вони бігли від ракет, від літаків, від насильства і смерті, від страху. Вони їхали переповненими потягами... Їхали ночами у повній тиші, тому що вдень постійно існувала вірогідність бомбордувань. Вони вистояли. Країна відстоює незалежність. Все робимо для Перемоги. Слава Героям!