TAYANNA заспівала з білорусами, що виступають проти війни

27 января 2023 15:00 Редакция
TAYANNA заспівала з білорусами, що виступають проти війни
TAYANNA заспівала з білорусами, що виступають проти війни
Пресслужба

Співачка презентувала трек «Біжи» разом з гуртом NaviBand з Білорусі.

Читайте такожЛеся Нікітюк зустрілася з бойовими пілотами, які літали на «Азовсталь» та на острів Зміїний
NaviBand — гурт із Мінська, який у 2017-му представляв Білорусь на Євробаченні у Києві. У 2020-м році, під час активних протестів у Білорусі проти режиму Лукашенка, через свої політичні переконання музиканти були змушені покинути країну і отримали статус «заборонених артистів». Сьогодні вони активно гастролюють Європою та збирають кошти на підтримку українців, постраждалих від повномасштабного вторгнення Росії. 

NaviBand познайомились з TAYANNA минулого року: їхнє знайомство дуже швидко переросло в дружбу та бажання зробити щось разом. З початком війни задум створити пісню тільки посилився, а коли після місяців спроб нарешті знайшлись правильні слова — утворилась «Біжи», де TAYANNA виступила автором української частини тексту. 

TAYANNA: «Коли я почула перші чорновики цієї пісні — півночі проплакала. В той період я перебувала в такому стані, коли хочеться слухати тільки душу, бігти якомога далі від порад людей. Довіритись своєму серцю. NaviBand це теж відчували зі свого боку, ми перетнулись у цих емоціях. Мені взагалі імпонує їхня внутрішня глибина, тому ця пісня дуже точно відображає наші спільні почуття — і, сподіваюсь, буде зрозумілою кожній людині вільного світу. Адже її спрямованість, настрій пробиваються через мову, зчитуються навіть тими, хто не розуміє білоруської».

NaviBand: «Біжи» — символ внутрішньої свободи. Пісня, яка має особливу енергію, природний код. Вона — про те, що об’єднує нас всіх. Про спорідненість та спільнокореневість людства на більш високому рівні. Ми з Таянною співаємо про універсальне кохання — мову, яку розуміє кожна людина в цьому світі. І сподіваємось, що кохання врешті-решт переможе та запанує на нашій планеті знову».

 

Раніше Дантес розповів, куди подівся гурт Курган & Agregat.

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

TAYANNA

Матеріали на тему

TAYANNA розповіла про «дешеве життя» на Балі
Новини

TAYANNA розповіла про «дешеве життя» на Балі
TAYANNA рассказала, как сын принял ее нового избранника
Новини

TAYANNA рассказала, как сын принял ее нового избранника
TAYANNA призналась, где бы хотела жить после 50 лет
Новини

TAYANNA призналась, где бы хотела жить после 50 лет
Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 2 выпуска
Новини

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 2 выпускаЕксклюзив
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Анна Матосьян: Я знаю, як зі звичайної людини зробити суперзірку

Анна Матосьян: Я знаю, як зі звичайної людини зробити суперзірку
Усі страхи Бо з Хоакіном Феніксом: пройти шлях від початку до кінця

Усі страхи Бо з Хоакіном Феніксом: пройти шлях від початку до кінця
TAYANNA заспівала з білорусами, що виступають проти війни

TAYANNA заспівала з білорусами, що виступають проти війни
Слєпаков представив колискову для майбутнього окупанта

Слєпаков представив колискову для майбутнього окупанта

Популярне відео

Усі страхи Бо з Хоакіном Феніксом: пройти шлях від початку до кінця

Усі страхи Бо з Хоакіном Феніксом: пройти шлях від початку до кінця
Гарячі бутерброди з сосисками від Чаби Бакоша – рецепт

Гарячі бутерброди з сосисками від Чаби Бакоша – рецепт
TAYANNA заспівала з білорусами, що виступають проти війни

TAYANNA заспівала з білорусами, що виступають проти війни
Співачка DARA молиться за Україну в новому кліпі

Співачка DARA молиться за Україну в новому кліпі
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK