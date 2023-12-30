Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 12 випуск від 16.12.2023 дивитися онлайн

30 грудня 2023 13:37 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 12 випуск від 16.12.2023 дивитися онлайн
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон: дивитися 12 випуск онлайн (ефір від 16.12.2023)
Пресслужба каналу СТБ

16 грудня на СТБ і на сайті TV.UA в ефір вийшов 12 випуск Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон. 12 випуск Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон від 16.12.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезонДивіться у 12 випуску проєкту Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон: в гості до шефа завітала співачка Tayanna з улюбленими солодощами дитинства – імбирним печивом. Але як мама готувала їй печиво, якщо в Україні не було імбиру? І яку цікаву альтернативу з неповторним смаком запропонує Євген? Хутчіш хапайте записники для рецептів Клопотенка й лайфхаків Tayanna. У рубриці шоу «Тіні забутих страв» Євген розповість про забутий і рідкісний дунайський оселедець та разом зі співачкою приготує дві варіації ароматного форшмаку. Тим часом Tayanna відверто розповість про запис пісні з Вірою Брежнєвою, повернення в Україну, голодування та концерти для військових. Дивіться онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 12 випуск від 16.12.2023.

12 випуск шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон: дивитися 12 випуск онлайн (ефір від 16.12.2023)
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