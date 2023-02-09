Співак Volkovsky: В світі має бути місце для душі та щирості

Співак Volkovsky: В світі має бути місце для душі та щирості

На українській музичній сцені з'явилося нове ім'я — Volkovsky.

Цей музикант скромно каже, що нічим не відрізняється від інших людей, які завжди мріяли про музику та про сцену. Але його пісні не залишають байдужими нікого.

Справжнє ім'я артиста Олег Волківський. Він родом з Коростеня Житомирської області. За його словами він живе музикою із самого дитинства. Але зважився показати свою творчість світу лише тоді, коли йому виповнилось 37 років.





Музика завжди була одним із головних кольорів мого життя, частиною моїх сенсів.

Якщо чесно, музика мені навіть сниться. Професіонали шоу-бізнесу часто кажуть: «Якщо ти можеш не займатися музикою — краще не займайся». Я — та людина, яка не може.

Артист сам пише тексти та музику, грає на гітарі та піаніно, хоча сам закінчив лише музичну школу.

Я завжди писав пісні “в стіл”, соромився їх комусь показати, на домашніх вечірках часто виконував кавери, — згадує Volkovsky. — І якось мій найкращий друг, запитав мене: “Чому ти завжди співаєш чужі пісні? В тебе що своїх немає?”. Я наважився відкритись і до самого ранку показував йому свою творчість. Він сказав, що світ повинен це почути. Тоді я і почав роботу над альбомом “Душа”.

Новий трек артиста “Великим птахом” — найособливіший для нього із усього альбому. Він народився після розмови з однією відомою українською зіркою, не хочу називати її ім‘я.

Мені розказували про те, що дійсно хітові пісні пишуться по формулах мінімум на 90% - конкретні семпли, звуки, вірусні тексти. Що у всьому світі існує лише декілька лейблів, які створюють світові хіти. Приголомшений цією інформацією я приїхав додому. І в той же день написав «Великого птаха». Дуже хочеться вірити, що в цьому світі для душі та щирості залишається більше 10%, що в першу чергу цінується написання пісні серцем… На мою думку, особливо в цій пісні звучить бандура. Вона зшиває та підкреслює всі емоції та почуття які з’являються в цій пісні.

Артист зізнається, що його найбільша творча мрія — дати сольний концерт після Перемоги.

А поки що кожен має проходити свій шлях. Допомагати, підтримувати ЗСУ, молитись, вірити і бути впевненим у нашій великій Перемозі.