Olena Usenko презентує свій дебютний поп-рок альбом

Молода співачка та зірка JESC 2021 Olena Usenko презентує свій дебютний альбом «7 кроків».

До поп-рок платівки Olena Usenko увійшло 7 пісень, які на даний момент є віддзеркаленням внутрішнього стану та творчого шляху артистки.

Ми довго думали над назвою альбому, адже хотіли дуже влучно і лаконічно описати наш задум. А потім зрозуміли, що усе геніальне - просто. 7 пісень, 7 історій, 7 етапів - «7 кроків», - розповідає співачка.

Альбом об'єднав у собі найкращі елементи поп- та рок-музики: хітовість мелодій та виразний вокал, а також енергійність та більш складні замислуваті аранжування. У звучанні альбому є елементи епох 90-х та 2000-х, електронний саунд та ще багато чого цікавого. Автором багатьох треків є молодий музикант JASE51.

Я не лише артист та виконавець своїх пісень. Я ще й слухач і меломан. Я слухаю різножанрову музику , від класики до року. І, звісно, деякі артисти мене надихають на створення музики. Але окрім цього, мене надихають і певні історії, які трапляються у моєму житті, житті моїх друзів та знайомих. Здебільшого у цьому альбомі ми спиралися на «ретро» саунд, адже я з тих артистів, хто буде його відроджувати! - ділиться Olena Usenko.

«7 кроків» - це не лише розповідь про особисте життя співачки, а й універсальна історія про етапи людських стосунків, з якими ми всі знайомі. Від легкої закоханості до ненависті, від радості до байдужості - у цьому альбомі ви знайдете справжні емоції та переживання. Найчуттєвіша композиція з альбому - це пісня «Пробач».

Сама назва «Пробач» є саркастичною, адже трек про те самовідчуття, коли вибачатись вже не потрібно. Пісня дуже легка за звучанням, але неймовірно прониклива за змістом. Я сподіваюсь, що ця історія стане почутою та зрозумілою, - говорить співачка.

Нагадаємо, що трек з альбому «Допоможи» вийшов як сингл і разом з ним артистка презентувала відеокліп.