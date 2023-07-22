Поліна Дашкова презентує кліп "Знаєш, мамо", знятий одним дублем

Українська співачка Поліна Дашкова вразила своїх шанувальників новим синглом та захоплюючим кліпом "Знаєш, мамо". Ця незвичайна прем'єра має в собі особливість - кліп був знятий з одного дублю.

Поліна Дашкова відома своїм сильним бекграундом успішних хітових пісень, вона здобула популярність завдяки своєму таланту та чуттєвим пісням про кохання. Її найвідоміший трек, "Плакала Калина", став справжнім хітом, що підкорив усі музичні майданчики у 2022 році.

Завдяки своєму таланту та харизмі, Поліна Дашкова продовжує розвиватися та радувати фанатів новими музичними композиціями.

"Знаєш, мамо" - ще одна неймовірна композиція, яка розповідає про розчарування в коханні до красивого хлопця. Пісня пронизана ідеєю, що зовнішність не є головною рисою, коли мова йде про справжнє кохання.

Кліп був знятий під керівництвом відомого режисера Іоана Зєнкова, який, крім своєї режисерської кар'єри, протягом 9 місяців віддавав свої сили службі в Збройних Силах України.

Завдяки Іоану кліп отримав емоційну глибину та візуальну естетику. Оператором проекту став Максим Сало, один з провідних відео операторів України. Його майстерне використання світла та кадрів додало кліпу неповторну магію та виразність.

Головною чоловічу роль отримав Саша Прохоров – срібний призер популярного телепроекту "Танці з зірками 6". Його талант, енергія та емоційна гра допомогли передати глибину емоцій пісні та зробили його персонажа незабутнім.

Поліна Дашкова готується здивувати своїх шанувальників витонченими мелодіями та текстами, відображаючи силу своєї музичної творчості.