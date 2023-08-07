Olena Usenko презентує літній трек «Тату» та танцювальний відеокліп на нього

Olena Usenko презентує літній трек «Тату» та танцювальний відеокліп на нього

Співачка Olena Usenko презентує літній танцювальний трек «Тату».

Артистка, що заявила про себе в жанрі поп-рок, вдається до експериментів у звучанні, поєднуючи денсові мелодії та енергійні ламані ритми.

Цю пісню написав для мене мій талановитий друг Єгор Горлов, який також став режисером кліпу на цей трек. Одного вечора він прийшов до мене в гості, ми говорили про творчість і показували свої демки один одному. І тут зазвучав класний попсовий біт, який відразу мені сподобався. Ми разом вирішили зробити експеримент і розкрити мене з іншої сторони та в новому стилі, – ділиться історією пісні Olena Usenko.

«Тату» – це love story про двох молодих людей та їхні почуття, які знаходяться у зоні випробувань та ризику.

Трек поєднав в собі танцювальні поп-ритми, хуковий приспів та чіпкі кетчі-фрази, що легко запам’ятовуються. Стильне виконання та крутий тембр артиски надає історії кінематографічності.

Разом із треком співачка презентує відеокліп. Кліп був знятий в рідному місті Олени - Білій Церкві. Режисером відео став Єгор Горлов, оператором - Олександр Семененко.

В основі сюжету – кохання та емоційні переживання. В одній із сцен Олена приходить в тату-салон. Під час зйомки артистка зробила справжнє тату з назвою пісні, що стало згадкою про зйомки кліпу та талісманом.